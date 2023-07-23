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Легендарний футболіст вступив до «Гвардії наступу» та показав перші фото з фронту

Надія Карбунар
glavcom.ua
Легендарний футболіст вступив до «Гвардії наступу» та показав перші фото з фронту
Ващук виконує завдання у Харківській області
фото: Владислав Ващук/Facebook

Ващук на початку повномасштабного вторгнення особисто зіткнувся з окупантами

Легендарний футболіст київського «Динамо» Владислав Ващук, який у середині травня став солдатом Національної гвардії України, виклав фотографії зі свого першого бойового завдання.

Легендарний футболіст вступив до «Гвардії наступу» та показав перші фото з фронту фото 1

Чвертьфіналіст чемпіонату світу 2006 року, півфіналіст Ліги чемпіонів перебуває зараз у Харківській області.

Легендарний футболіст вступив до «Гвардії наступу» та показав перші фото з фронту фото 2

На знімках 48-річний Ващук у повному екіпіруванні позує на тлі стели з написом «Куп'янський район», а також у бойовому авто.

Легендарний футболіст вступив до «Гвардії наступу» та показав перші фото з фронту фото 3

Ващук на початку повномасштабного вторгнення особисто зіткнувся з окупантами та змушений був сидіти в підвалі свого будинку в Гостомелі. Після цього вступив до бригади наступу «Буревій», від чого деякі його рідні були шоковані.

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Теги: Владислав Ващук буревій

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