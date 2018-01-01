  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство
    Суспільство

    Лідер українських греко-католиків висловив сум з приводу поведінки православного священика у Запоріжжі

    «Добрий пастир не засуджує людину»
    Глава Української Греко-Католицької Церкви Святослав (Шевчук) стверджує, що цілком не розуміє тих аргументів, якими виправдовує себе Московська церква після скандального випадкуу Запоріжжі. Про це він заявив у коментарі телеканалу «Еспресо». [READ_MORE] «Я цілком не розумію тих аргументів, які буцімто спираються на якісь
    • Сьогодні, 12:14
    • Розсилка
    <span>Глава Української Греко-Католицької Церкви&nbsp;</span><span>Святослав (Шевчук)</span>
    Фото з відкритих джерел
    Глава Української Греко-Католицької Церкви Святослав (Шевчук)

    «Добрий пастир не засуджує людину»

    Глава Української Греко-Католицької Церкви Святослав (Шевчук) стверджує, що цілком не розуміє тих аргументів, якими виправдовує себе Московська церква після скандального випадкуу Запоріжжі. Про це він заявив у коментарі телеканалу «Еспресо».

    Читайте також

    «Я цілком не розумію тих аргументів, які буцімто спираються на якісь богословські засади, за допомогою яких намагаються виправдати таку поведінку. Ми вважаємо, що не тільки можна, а й потрібно молитися за членів інших Церков України. Думаємо, що не тільки можна, а й потрібно шукати все те, що допомогло б людині наблизитися до Бога, особливо в суспільстві, яке потребує духовної настанови і в якому є так багато болю. Мета священика — полегшити ці страждання. Добрий пастир не засуджує людину, але шукає «загублену овечку»», — сказав Глава УГКЦ.

    Святослав також додав, що йому сумно через те, що таке сталося. «Думаю, що це буде добрим уроком для всіх, зокрема для священнослужителів, як не потрібно чинити», — сказав він.

    Нагадаємо, на початку січня у Запоріжжі стався скандальний інцидент, коли священик Московського патріархату відмовився відспівувати хлопчика, хрещеного у храмі УПЦ КП. Дитина у святкові дні загинула при шокуючих обставинах: чоловік-самогубця вистрибнув із вікна багатоповерхівки і упав на хлопчика, який у цей момент перебував на вулиці з батьком.

    Читайте також матеріал «Главкома» Московська церква пішла проти Євангелія. Священнослужителі різних конфесій коментують скандал у Запоріжжі

    Читайте також
    УПЦ МП УГКЦ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ