Лідер українських греко-католиків висловив сум з приводу поведінки православного священика у Запоріжжі

«Добрий пастир не засуджує людину»

Глава Української Греко-Католицької Церкви Святослав (Шевчук) стверджує, що цілком не розуміє тих аргументів, якими виправдовує себе Московська церква після скандального випадкуу Запоріжжі. Про це він заявив у коментарі телеканалу «Еспресо». [READ_MORE] «Я цілком не розумію тих аргументів, які буцімто спираються на якісь



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Фото з відкритих джерел Глава Української Греко-Католицької Церкви Святослав (Шевчук)

«Добрий пастир не засуджує людину»

Глава Української Греко-Католицької Церкви Святослав (Шевчук) стверджує, що цілком не розуміє тих аргументів, якими виправдовує себе Московська церква після скандального випадкуу Запоріжжі. Про це він заявив у коментарі телеканалу «Еспресо».

«Я цілком не розумію тих аргументів, які буцімто спираються на якісь богословські засади, за допомогою яких намагаються виправдати таку поведінку. Ми вважаємо, що не тільки можна, а й потрібно молитися за членів інших Церков України. Думаємо, що не тільки можна, а й потрібно шукати все те, що допомогло б людині наблизитися до Бога, особливо в суспільстві, яке потребує духовної настанови і в якому є так багато болю. Мета священика — полегшити ці страждання. Добрий пастир не засуджує людину, але шукає «загублену овечку»», — сказав Глава УГКЦ.

Святослав також додав, що йому сумно через те, що таке сталося. «Думаю, що це буде добрим уроком для всіх, зокрема для священнослужителів, як не потрібно чинити», — сказав він.

Нагадаємо, на початку січня у Запоріжжі стався скандальний інцидент, коли священик Московського патріархату відмовився відспівувати хлопчика, хрещеного у храмі УПЦ КП. Дитина у святкові дні загинула при шокуючих обставинах: чоловік-самогубця вистрибнув із вікна багатоповерхівки і упав на хлопчика, який у цей момент перебував на вулиці з батьком.

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