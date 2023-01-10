Лігачова: Телемарафон треба припиняти

«Ті телеканали, що не можуть без нього існувати, хай ідуть у небуття»

Створення телеканалами, які беруть участь у телемарафоні, дублів з розважальними шоу, свідчить про їхню втому від цього формату – вони хочуть виробляти інший контент та розміщувати рекламу. Таку думку у коментарі «Главкому» висловила шеф-редактор проєкту «Детектор медіа» Наталя Лігачова.

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«Вже з’являються прецеденти створення дублів телеканалів, що беруть участь у телемарафоні, де йдуть розважальні шоу – «Холостяк», «Майстер-шеф» та інші. Це свідчить про те, що самі телеканали вже трохи втомлюються від цього формату і хочуть виробляти інший контент та розміщувати рекламу. І, до речі, у багатьох медійних організацій та західних донорів є враження, що марафон вже не є необхідним з точки зору національної безпеки», – пояснила медіаекспертка.

Лігачова пропонує відводити певні слоти в ефірах всім учасникам марафону для єдиної новинної лінійки, а інший контент віддавати на розсуд самих телеканалів.

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«Але я не зовсім впевнена, що деякі телеканали зараз потягнуть самостійне мовлення. Одним каналам вже хочеться вийти з телемарафону і просувати щось своє, а іншим саме існування марафону і те, що на нього виділені бюджетні кошти, дає можливість утриматись на плаву. Втім, все ж таки марафон зараз вигідний насамперед державі, яку уособлює нинішня влада, але є багато нюансів стосовно інтересів глядачів і медійного ринку», – вважає вона.

І все ж, якщо керуватися здоровим глуздом, треба припиняти телемарафон, переконана медіаекспертка.

«Ті телеканали, що не можуть без нього існувати, хай ідуть у небуття. У нас багато телеканалів, і ще до війни було зрозуміло, що масштаби рекламного ринку не відповідають їхній кількості. Так, це зачепить інтереси працівників цих каналів, але ми бачимо, що працівники (закритих) телеканалів Ахметова знайшли вихід зі становища», – пояснила Лігачова.

З її точки зору, майбутнє телеіндустрії – за невеликими продакшнами.

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«Завжди буде можливість створити невеликий продакшн, і взагалі майбутнє не за великими телеканалами, які займаються і виробництвом контенту, і його просуванням, а саме за продакшнами. Таким чином оздоровився би медійний ринок і ті, хто має можливість працювати, домагалися б повернення реклами у свої ефіри», – підсумувала шеф-редактор проєкту «Детектор медіа».