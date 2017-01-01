Лісові «квазізаповідники» України нарешті перетворилися на справжні

У заповідниках України відмовились від рубок, біотехнії і лісокультурної діяльності

Усі лісові та лісостепові заповідники України (крім Криму) в 2017 р. не проводили рубки лісу, біотехнію і лісокультурну діяльність — зі звичайних лісгоспів, якими вони залишалися довгий час, їх перетворили у справжні заповідники. Про таку перемогу екологічної громадськості України в рамках всеукраїнської кампанії «Йдемо в Європу —



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У заповідниках України відмовились від рубок, біотехнії і лісокультурної діяльності

Усі лісові та лісостепові заповідники України (крім Криму) в 2017 р. не проводили рубки лісу, біотехнію і лісокультурну діяльність — зі звичайних лісгоспів, якими вони залишалися довгий час, їх перетворили у справжні заповідники. Про таку перемогу екологічної громадськості України в рамках всеукраїнської кампанії «Йдемо в Європу — будуємо заповідність» повідомляє Український лісовий портал.

Екологи повідомляють, що рубки лісу, особливо суцільні, знищують місця проживання 122 видів рідкісних тварин і рослин, занесених до Червоної книги України, а також місця проживання 119 рідкісних видів тварин, що охороняються Бернською конвенцією. Наприклад, в Поліському заповіднику через рубки лісу було знищено гніздо чорного лелеки. По суті, природні заповідники не виконували своїх функцій, записаних в Законі «Про природно-заповідний фонд України» -охорона природних процесів і природних комплексів. Проведення рубок лісу в них могло привести до незворотніх наслідків і повної втрати екологічних цінностей заповідних територій.

Кілька років тому практично у всіх лісових і лісостепових природних заповідниках проводилися широкомасштабні рубки лісу. У 2012 р. в Рівненському заповіднику було заготовлено 7,9 тис. куб. м. деревини на площі 1783 га, при цьому за останні 10-12 років суцільними рубками там було знищено ліси на 7,2% відсотків лісової площі заповідника.

Зазначається, що дослідники ситуації мають у своєму розпорядженні факти, згідно з якими в деяких заповідниках гроші за рубки деревини отримував тільки директор заповідника.

Починаючи з 2012 р., Київським еколого-культурним центром, за підтримки багатьох екологічних організацій, була розпочата кампанія щодо повного припинення рубок в природних заповідниках і заповідних зонах біосферних заповідників. Під впливом громадськості Мінприроди України та Держлісагентства України прийняли накази, які забороняють рубки в заповідниках, такі ж заборони були внесені в нові Санітарні правила в лісах України. Відповідні заборони на рубки в заповідниках були внесені також законами № 2023 та про охорону пралісів до Закону «Про природно-заповідний фонд України».