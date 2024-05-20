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Масштабна повітряна тривога тривала понад пів години

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Масштабна повітряна тривога тривала понад пів години
колаж: glavcom.ua

Громадянам слід пройти в укриття 

В Україні о 18:13 була оголошена масштабна повітряна тривога. За повідомленням моніторингових телеграм-каналів ворог піднімав у небо шість винищувачів Міг-31к. Станом на 18:49 тривогу скасовано.

Карта тривог мала такий вигляд:

Масштабна повітряна тривога тривала понад пів години фото 1

Протягом минулої доби відбулося 140 бойових зіткнень, противник завдав п’ять ракетних ударів із застосуванням шести ракет, під час 55 авіаційних ударів скинув 79 КАБів, задіяв для ударів 1066 дронів-камікадзе, із них 82 БпЛА типу «Shahed» та «Ланцет».

Загарбники 4056 разів обстріляли позиції наших військ та мирні населені пункти із різних видів озброєння, із них 118 обстрілів відбулося з реактивних систем залпового вогню.

Натомість Повітряні сили ЗСУ та ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили два райони зосередження особового складу, чотири пункти управління, три артсистеми і зенітно-ракетний комплекс.

Теги: озброєння ворог тривога

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