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Українців у Британії чекають великі проблеми із працевлаштуванням – Bloomberg

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Українців у Британії чекають великі проблеми із працевлаштуванням – Bloomberg
Біженців з України роботодавці у Британії ігнорують уже на етапі подання заявки на роботу
фото із відкритих джерел

Bloomberg: біженці з України, здебільшого, не можуть влаштуватися на гідну роботу у Британії

Біженці з України зіткнулися у Великій Британії зі складнощами при влаштуванні на роботу через проблеми з візами та кризою на ринку праці. Про це пише агенція Bloomberg. За інформацією журналістів, перевага при виборі співробітників надається кандидатам із більш стабільним становищем.

Як зізналася виданню голова спільноти українських технічних фахівців у королівстві Діана Кочова, загальний інтерес до допомоги українцям слабшає. «Все змінилося. Ми більше не в новинах», – прокоментувала вона. 

У лютому 2024-го влада закрила програму допомоги українським сім'ям, зупинила прийом заяв. За цією програмою українці могли возз'єднатися із родичами або продовжити термін перебування у королівстві. Завдяки участі у програмі вони мали можливість проживання, роботи та навчання в країні, а також доступ до матеріальної держпідтримки протягом трьох років.

Українці та їхні найближчі родичі, які бажають потрапити до Британії чи затриматися там, можуть також скористатися спонсорською схемою «Дім для українців» (Homes for Ukraine Sponsorship Scheme). У її рамках дозволяється перебувати у королівстві до півтора року. Проте з 16 травня було припинено прийом нових заяв у рамках схеми продовження перебування у країні для біженців з України. Це не стосується заяв на отримання дозволу на перебування у країні дітей, які народилися у королівстві.

Українці, які отримали дозвіл залишитись у Британії в рамках однієї із зазначених схем, можуть запросити його продовження ще на півтора роки. Однак, як зазначає агентство, відсутність певності створює перешкоди при пошуку роботи. Так, якщо у людини закінчується термін візи, його заява опиняється наприкінці стопки.

Роботодавці найчастіше відмовляють у працевлаштуванні ще на етапі подання заяви, звернув увагу виконавчий директор благодійної організації Tent Partnership for Refugees Гідеон Мальц. Причиною є сумніви щодо кваліфікації біженців, констатував він.

«Вони готові знайти когось із більш стабільною візою або ситуацією. Навіть якщо їм вони (претенденти – «Главком») подобаються і вони пройшли всі технічні співбесіди», – сказала Кочова про потенційних британських роботодавців. 

«Українським громадянам так важко знайти тут роботу, тому що ми великі професіонали у своїй сфері», – сказала юрист із понад двадцятирічним досвідом роботи в кількох київських компаніях Олена Сергєєва. «Але тут ми повинні почати з самого початку», – додала вона. 

Часто біженців не відбирають уже на етапі подання заявки, каже головний виконавчий директор Tent Partnership for Refugees Гідеон Мальц, оскільки менеджери з найму не визнають їхню кваліфікацію або вимоги завищені порівняно з тим, що вимагається для конретної посади.

За словами викладача європейських і міжнародних досліджень у Королівському коледжі Лондона Олександра Кларксона, уряд країни не передбачав, що війна буде настільки затяжною, створюючи «перехідний період», коли початкові політика щодо біженців закінчиться, а нові підходи ще не сформовані. «У найближчі кілька місяців і років ми почуємо багато неприємних історій такого характеру», – передбачає Кларксон.

Раніше німецький канцлер Олаф Шольц попередив, що українським громадянам треба влаштовуватись на роботу, щоб залишитись у країні. За словами політика, лише працевлаштування забезпечить біженцям право й надалі проживати на території Німеччини.

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Теги: українці політика влада праця Велика Британія біженці робота навчання

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