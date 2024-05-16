Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Понад 300 млн євро на посилення ППО. Данія передала Україні нову допомогу

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Понад 300 млн євро на посилення ППО. Данія передала Україні нову допомогу
Пакет допомоги від Данії для України став 18-м за рахунком
фото з відкритих джерел

Майже половину коштів з нового пакета допомоги Данія спрямує на зміцнення української ППО й артилерії

Данія передає Україні новий пакет військової допомоги на 750 млн євро. Кошти спрямують на зміцнення української ППО й артилерії. Про це повідомляє Міноборони Данії.

Уряд сьогодні поінформував Раду із зовнішньої політики про новий пакет пожертвувань Україні на суму 5,6 млрд крон (750 млн євро).

Як зазначає Міноборони Данії, 2,4 млрд данських крон (321 млн євро) зарезервовано для ППО. Частина коштів також піде на безоплатну передачу Україні літаків F-16. Міністр закордонних справ Ларс Лекке Расмуссен заявив, що в рамках пакета уряд також виділяє додаткові кошти для безпосереднього інвестування в українську оборонну промисловість.

Крім цього Україна отримає снаряди, протитанкові міни, а сам пакет допомоги став уже 18-м за рахунком. Троельс Лунд Поульсен сказав, що ситуація в Україні дуже серйозна.

«Немає сумнівів у тому, що українці потребують постійної та масової підтримки союзників. Цим пакетом ми посилаємо недвозначний сигнал як Україні, так і зовнішньому світу. Ми вносимо обидві пожертви зараз і готові масштабно і довгостроково інвестувати в українську оборонну промисловість. Їхня боротьба за свободу, як і раніше, залишається нашою боротьбою», – додав міністр.

Як повідомлялося, Данія збільшить фінансування Українського фонду, в рамках якого Україна отримує військову допомогу, на 4,4 млрд данських крон (€590 млн).

Раніше Україна та Данія уклали Меморандум про взаєморозуміння щодо довгострокової співпраці та відбудови нашої країни. Він передбачає виділення данським урядом €420 млн.

До слова, винищувачі F-16, які Данія взялася передати Києву, будуть у розпорядженні Повітряних сил ЗСУ протягом найближчих місяців. Про це заявила прем’єр-міністерка країни Метте Фредеріксен 13 травня під час пресконференції у Стокгольмі.

Теги: війна Данія озброєння системи ППО військова допомога

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Російська влада вже не може покладатися на лояльність росіян особисто до Путіна
Кремль більше не вірить, що війна закінчиться швидко
20 квiтня, 14:02
Росіяни концентрують невеликі штурмові групи в укриттях та зеленці довкола Часового Яру
Оборона Часового Яру: Окупанти хочуть взяти місто у лещата
1 травня, 11:22
Сили оборони збили літак на відстані 308 км
Чекали тиждень. Буданов розповів, як вдалося знищити російський Ту-22М3
19 квiтня, 20:17
Спікер Палати представників США Майк Джонсон висловився про ракети Atacms для України
Спікер Палати представників хоче зобов'язати Байдена надати ракети Atacms Україні
17 квiтня, 22:12
На Київщині двічі за ніч була оголошена повітряна тривога
На Київщині двічі за ніч була оголошена повітряна тривога
18 квiтня, 05:36
За словами Блінкена, Китай надає неоціненну підтримку російській оборонно-промисловій базі
Блінкен розкритикував Китай за «вічну» війну в Україні
29 квiтня, 18:55
Ракети Atacms є у пакетах американської воєнної допомоги для України
США заявили, що поставлять Україні стільки ракет Atacms, скільки зможуть
30 квiтня, 23:00
Окупанти дуже часто змінюють місце стоянки суден
У Криму росіяни ховають кораблі від ЗСУ та міняють тактику розміщення ППО
3 травня, 18:13
Кількість постраждалих внаслідок удару РФ становить 21 особа
Окупанти вдарили по житловому будинку в Харкові: кількість постраждалих зросла (оновлюється)
14 травня, 17:40

Економіка

Понад 300 млн євро на посилення ППО. Данія передала Україні нову допомогу
Понад 300 млн євро на посилення ППО. Данія передала Україні нову допомогу
У Канаді змінились середні зарплати для працівників: офіційна статистика
У Канаді змінились середні зарплати для працівників: офіційна статистика
Грузинські банки відреагували на ухвалення закону про іноагентів
Грузинські банки відреагували на ухвалення закону про іноагентів
США оголосили додаткові $2 млрд допомоги Україні
США оголосили додаткові $2 млрд допомоги Україні
США можуть обмежити доступ Raiffeisen до доларової системи
США можуть обмежити доступ Raiffeisen до доларової системи
США збільшують виробництво протибункерних авіабомб – Bloomberg
США збільшують виробництво протибункерних авіабомб – Bloomberg

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
64K
Полонений 18-річний окупант здивував історією про те, як опинився на війні
24K
День вишиванки 2024: історія, традиції та цікаві факти про свято
11K
У Львові солдат застрелив полковника: як його покарали
9099
Путін прилетів у Китай: що відомо про мету і програму візиту
8384
Прикордонники у горах затримали гравця одного з найсильніших баскетбольних клубів України
7642
Працівників Glovo та Favbet заброньовано від мобілізації? Нардеп показав документ

Новини

Скандал з бронювання співробітників. Компанія Favbet зробила заяву
Сьогодні, 18:57
Черговий пакет санкцій має повністю заборонити російську продукцію на ринку ЄС – нардеп
Сьогодні, 15:19
День вишиванки 2024: історія, традиції та цікаві факти про свято
Сьогодні, 06:05
Через необхідність відновлення енергосистеми розглядається варіант збільшення тарифу на світло до 4,8 грн за кіловат
Вчора, 17:23
Під час стрибка з парашутом на Одещині загинув 19-річний курсант
Вчора, 15:51
Підвищення акцизу на пальне. Економіст пояснив наслідки
Вчора, 13:17

Прес-релізи

Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
16 травня, 13:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua