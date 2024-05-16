Понад 300 млн євро на посилення ППО. Данія передала Україні нову допомогу

Пакет допомоги від Данії для України став 18-м за рахунком

Майже половину коштів з нового пакета допомоги Данія спрямує на зміцнення української ППО й артилерії

Данія передає Україні новий пакет військової допомоги на 750 млн євро. Кошти спрямують на зміцнення української ППО й артилерії. Про це повідомляє Міноборони Данії.

Уряд сьогодні поінформував Раду із зовнішньої політики про новий пакет пожертвувань Україні на суму 5,6 млрд крон (750 млн євро).

Як зазначає Міноборони Данії, 2,4 млрд данських крон (321 млн євро) зарезервовано для ППО. Частина коштів також піде на безоплатну передачу Україні літаків F-16. Міністр закордонних справ Ларс Лекке Расмуссен заявив, що в рамках пакета уряд також виділяє додаткові кошти для безпосереднього інвестування в українську оборонну промисловість.

Крім цього Україна отримає снаряди, протитанкові міни, а сам пакет допомоги став уже 18-м за рахунком. Троельс Лунд Поульсен сказав, що ситуація в Україні дуже серйозна.

«Немає сумнівів у тому, що українці потребують постійної та масової підтримки союзників. Цим пакетом ми посилаємо недвозначний сигнал як Україні, так і зовнішньому світу. Ми вносимо обидві пожертви зараз і готові масштабно і довгостроково інвестувати в українську оборонну промисловість. Їхня боротьба за свободу, як і раніше, залишається нашою боротьбою», – додав міністр.

Як повідомлялося, Данія збільшить фінансування Українського фонду, в рамках якого Україна отримує військову допомогу, на 4,4 млрд данських крон (€590 млн).

Раніше Україна та Данія уклали Меморандум про взаєморозуміння щодо довгострокової співпраці та відбудови нашої країни. Він передбачає виділення данським урядом €420 млн.

До слова, винищувачі F-16, які Данія взялася передати Києву, будуть у розпорядженні Повітряних сил ЗСУ протягом найближчих місяців. Про це заявила прем’єр-міністерка країни Метте Фредеріксен 13 травня під час пресконференції у Стокгольмі.