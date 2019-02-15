Луценко заявив про спецконфіскацію 1,5 млрд грн в оточення Януковича



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Юрій Луценко заявив, що ГПУ відкрила шлях до виконання вироку суду в частині спеціальної конфіскації грошових коштів злочинної організації часів Януковича

За словами генпрокурора, гроші надійдуть на рахунки Держказначейства

Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив про спецконфіскацію до державного бюджету 1,5 млрд гривень в оточення колишнього президента Віктора Януковича. Про це генпрокурор Юрій Луценко повідомив у Facebook.

«ГПУ відкрито шлях до виконання вироку суду в частині спеціальної конфіскації грошових коштів злочинної організації часів Януковича в сумі 1 млрд 478 млн грн, які найближчими днями надійдуть на рахунки Держказначейства й спрямовані на підтримку армії», - написав Луценко.

Нагадаємо, 27 грудня Національне антикорупційне бюро закрило кримінальне провадження за фактом можливого пособництва голови Державної служби фінансового моніторингу України Ігоря Черкаського в розтраті «грошей Януковича» при їх спецконфіскації.

Як повідомлялося, Краматорський суд Донецької області 28 березня 2017 року ухвалив рішення про конфіскацію у 10 компаній нерезидентів близько 1,5 млрд грн. Як повідомив генпрокурор Юрій Луценко, ці гроші належали екс-президенту Віктору Януковичу та його оточенню. В той же день ці кошти були перераховані з рахунків цих компаній в Ощадбанку на рахунки Державного казначейства.