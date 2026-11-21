В Україні дощі, вдень до 14° тепла: погода на 21 листопада 2026 року
У столиці вдень синоптики обіцяють 5–7° тепла
У суботу, 21 листопада, в Україні хмарно з проясненнями: вночі на північному сході помірний дощ, на заході дощ із мокрим снігом, вдень невеликі дощі, окрім півдня та сходу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».
В Україні хмарно з проясненнями. Вночі у північно-східній частині помірний дощ, у західних областях невеликий дощ і мокрий сніг, на решті території без істотних опадів. Вдень пройде невеликий дощ, лише у південних та східних областях без істотних опадів. Вітер переважно західний, 7–12 м/с, у Карпатах і східних областях, а вночі й у більшості центральних та Запорізькій областях пориви 15–20 м/с.
Температура вночі 2–7° тепла, вдень 9–14°, у західних та північних областях 2–7°. У Карпатах упродовж доби близько 0°.
Попередження про небезпечні вітри
Укргідрометцентр оголосив жовтий рівень небезпечності (I рівень): 21 листопада в Карпатах і східних областях, а вночі й у більшості центральних та Запорізькій областях очікуються пориви вітру 15–20 м/с. Погодні умови можуть ускладнити роботу енергетичних, будівельних і комунальних підприємств та рух транспорту.
Погода у Києві
У суботу, 21 листопада, у Києві хмарно з проясненнями. Вночі без істотних опадів, вдень невеликий дощ. Вітер західний, 7–12 м/с. Температура по Київській області вночі та вдень 2–7° тепла; у Києві вночі та вдень 5–7°.
Нагадаємо, 20 листопада активний циклон приніс в Україну дощі різної інтенсивності, у Карпатах із мокрим снігом, а на півдні вітер сягав 24 м/с. Детальніше про погоду на найближчі дні – у прогнозі на 16–22 листопада 2026 року.
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