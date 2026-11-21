Щодня о 9 ранку українці вшановують пам'ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Олександра Коваленка.

Свій останній бій захисник прийняв 3 листопада 2024 року поблизу села Парасковіївка на Донеччині. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на платформу пам'яті «Меморіал».

Захисник Олександр Коваленко народився 18 серпня 1979 року в селі Новопетрівка Миколаївської області. Закінчив місцеву школу. Працював охоронцем в Управлінні каналів річки Інгулець. Був чудовим мисливцем, а справжнім покликанням вважав овочівництво: вирощував смачні помідори, якими пригощав рідних і друзів.

Під час повномасштабного вторгнення Олександр долучився до лав Збройних сил України. Служив у 79-й окремій десантно-штурмовій Таврійській бригаді. Обіймав посаду стрільця-помічника гранатометника 4-го десантно-штурмового відділення 2-го десантно-штурмового взводу 11-ї десантно-штурмової роти 3-го десантно-штурмового батальйону. Мав псевдо Змєй. Так його називали в цивільному житті, бо міг знайти вихід з будь-якої складної ситуації.

«Він був чудовим батьком, найкращим чоловіком, рідною душею. Дуже чесною та справедливою людиною. Чудовим сином. Мав багато друзів і товаришів, які його поважають! Був гарним господарем. Я завжди говорила сину, що у татка золоті руки, а він запитував: «Як це?» – написала дружина Анна.

Під час повномасштабного вторгнення Олександр Коваленко долучився до лав ЗСУ фото: Платформа пам'яті «Меморіал»

Свій останній бій захисник прийняв 3 листопада 2024 року поблизу села Парасковіївка Покровського району Донеччини. Він зазнав смертельного поранення під час бойового завдання.

Поховали Олександра в рідному селі Новопетрівка. У нього залишилися дружина, син, донька, мама, сестра та племінники.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо пам'ять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.