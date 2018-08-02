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    Суспільство

    Малюнки в неволі. Як хобі допомогло Ісмаїлу Рамазанову пережити ув'язнення в Криму

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    Малюнки в неволі. Як хобі допомогло Ісмаїлу Рамазанову пережити ув'язнення в Криму

    Кримчанина затримали в січні 2018 року після обшуків в його будинку

    Окупований Крим. Ісмаїл Рамазанов – житель села Новий світ, що під Сімферополем, 14 липня вийшов із СІЗО. Його звинувачують в пропаганді екстремізму. Підконтрольний Кремлю кримський суд звільнив ув'язненого з-під варти під підписку про невиїзд.

    Рамазанов провів у СІЗО півроку. Весь цей час він багато малював. За словами кримчанина, хобі допомагало йому коротати час в ув'язненні. Найчастіше сюжетами малюнків ставали спогади про життя до арешту і тюремний побут.

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    Кіт на прізвисько Тигр часто приходив через ґрати в камеру Рамазанова. «Буває, я прокинусь, а він спить зі мною на ліжку. Якраз під тим боком, який мені відбили при затриманні», – розповідає Ісмаїл. Кіт намальований на зворотному боці апеляційної скарги про чергове продовження арешту. Цей малюнок Рамазанов присвятив дітям кримських татар, затриманих у СІЗО з політичних мотивів
    Стилізований український тризуб і кримськотатарська тамга за умовними ґратами
    Камера, в якій сидів Рамазанов. Сіра пляма у правому верхньому куті малюнка – чорний грибок, небезпечний для здоров'я людини. З розповідей кримчанина, поверхом вище утримувалися ув'язнені, хворі на туберкульоз
    Стилізована емблема громадського об'єднання «Кримська Солідарність». Ще до арешту Ісмаїл, разом із батьком, збирав 10-рублеві монети під час «Кримського марафону» для оплати штрафів активістів. Одним із оштрафованих пікетників був їхній односелець
    Зображення ще однієї камери №45, в якій довелося побувати Рамазанову. Малюнок супроводжується докладними описами. «На вікнах чотири решітки». «Чотири нари на п'ятьох людей, спиш по черзі». «Ширина камери – 2 метра». В'язничний побут Ісмаїл зображував на прохання свого адвоката Олексія Ладіна
    Докладне зображення туалету в камері. Напис на малюнку: «Це називають туалетом. Поки сходиш, забруднишся в лайно». Ісмаїл розповідає, що відро для зливу в туалеті він купив із сусідами по камері за свої гроші
    Одного разу Рамазанову приснилася мечеть у рідному селищі Новий Світ, куди він постійно ходив молитися до арешту. Він намалював її наступного ранку після затримання
    Вірш українського поета Павла Тичини, написаний від руки на тлі герба і тамги. Ісмаїл розповів, що в школі дуже любив уроки української літератури. А свій університетський диплом захищав українською мовою, чим дуже здивував викладачів
    Уривки з віршів «Свою Україну любіть» і «Заповіт» українського поета Тараса Шевченка. Праворуч – його портрет
    Лист Віри Котелянець, матері Євгенія Панова, засудженого у справі «українських диверсантів». Ісмаїл так і не встиг його відправити. Листи підтримки сім'ям інших ув'язнених він також супроводжував ілюстраціями. В даному випадку – колючим дротом і зображенням Кремля
    Розірвані тюремні ґрати і кайданки – одна з найбільш популярних ілюстрацій до історій про політв'язнів. Напис вгорі англійською: «Свобода»
    Зображення людини на прізвище Максименко, якого Рамазанов називає «провокатором». Він стверджує, що бачив цю людину серед тих, хто його лупцював. За словами Рамазанова, саме Максименко повідомив співробітникам ФСБ про діалог в чаті рації Zello, який пізніше став основою кримінальної справи. На першому судовому засіданні з обрання запобіжного заходу Ісмаїл Рамазанов заявив, що упізнав «провокатора»

    Кримчанина затримали в січні 2018 року після обшуків в його будинку. Слідчий комітет Росії висунув йому звинувачення в пропаганді екстремізму за допомогою інтернет-радіо Zello. За версією слідства, він займався розпалюванням ненависті і ворожнечі «щодо соціальної групи росіян».

    Джерело: Радіо Свобода

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