Малюнки в неволі. Як хобі допомогло Ісмаїлу Рамазанову пережити ув'язнення в Криму



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Кримчанина затримали в січні 2018 року після обшуків в його будинку

Окупований Крим. Ісмаїл Рамазанов – житель села Новий світ, що під Сімферополем, 14 липня вийшов із СІЗО. Його звинувачують в пропаганді екстремізму. Підконтрольний Кремлю кримський суд звільнив ув'язненого з-під варти під підписку про невиїзд.

Рамазанов провів у СІЗО півроку. Весь цей час він багато малював. За словами кримчанина, хобі допомагало йому коротати час в ув'язненні. Найчастіше сюжетами малюнків ставали спогади про життя до арешту і тюремний побут.

Кримчанина затримали в січні 2018 року після обшуків в його будинку. Слідчий комітет Росії висунув йому звинувачення в пропаганді екстремізму за допомогою інтернет-радіо Zello. За версією слідства, він займався розпалюванням ненависті і ворожнечі «щодо соціальної групи росіян».





Джерело: Радіо Свобода