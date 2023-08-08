Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Удар по Покровську: кількість поранених різко зросла

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Удар по Покровську: кількість поранених різко зросла
Наслідки ракетного удару по Покровську, Донеччина
фото: Національна поліція України

Через російський удар по Покровську сім людей загинуло, а 81 людина отримала поранення

Кількість поранених унаслідок ракетного удару в Покровську зросла до 81 особи, загинуло 7 людей. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

Унаслідок удару сім людей загинули (п'ятеро цивільних, рятувальник та військовий). 81 людина дістала поранень: 39 цивільних, серед яких двоє дітей – 2006 і 2012 року народження; 31 поліцейський, сім працівників ДСНС та чотири військових).

Станом на 11:00 зафіксовані пошкодження 12 багатоповерхівок; будівель готелю, прокуратури, пенсійного фонду, аптеки, двох магазинів, двох кафе та двох цивільних автомобілів.

Удар по Покровську: кількість поранених різко зросла фото 1
Наслідки ракетного удару по Покровську, Донеччина
Наслідки ракетного удару по Покровську, Донеччина
фото: Національна поліція України

Голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко розповів, що перша ціль російських сил – «вбивство цивільних жителів Покровська», а повторний удар був саме по працівниках і службах, які працюють над ліквідацією наслідків атаки.

«О 19:15 відбувся перший ракетний удар. 19:52 відбувся другий удар. Є відпрацьований алгоритм не виїжджати на місце у залежності від категорії обстрілів - виїжджати через певний проміжок часу. Але у даному випадку було влучання в житловий багатоквартирний будинок, де під завалами могил перебувати люди. Тому одразу ж і слідчо-оперативна група, і ДСНС, працівники військової адміністрації виїхали на місце для того, щоб проводити рятувальну операцію. Ми мали можливість відразу отримати, як тільки стало можливо, додатковий сигнал про велику ймовірність повторного удару. Розосереджено було і людей, і всіх зайвих. Очеплена територія була евакуйована. І в той короткий проміжок часу, це все відбувалось фактично у мене на очах, вдалось врятувати такими заходами велику кількість людей», – розповів Кириленко.

Тактику повторних ударів, зазначив Кириленко, російські сили використовують не вперше.

Нагадаємо, вчора ввечері російські загарбники завдали ракетного удару по Покровську на Донеччині. 

Президент Володимир Зеленський повідомив, що росіяни випустили по житлових будинках у Покровську високоточні ракети «Іскандер». Від повторного ракетного удару загинув заступник начальника Головного управління ДСНС у Донецькій області, полковник Андрій Омельченко.

Крім того, У Покровську поранений правоохоронець Володимир, герой фільму «20 днів у Маріуполі». 

 

Теги: Донеччина обстріл

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Вид на житлові будинки, пошкоджені російським ракетним ударом у Покровську, Донецька область
Удар по Покровську, атаки на Запорізьку область. Ситуація в регіонах
Сьогодні, 09:50
Росіяни обстріляли Куп'янський район
Окупанти поцілили у приватний будинок на Харківщині: є загибла і поранений
6 серпня, 13:57
Окупанти обстріляли Херсон: є влучання в ТЦ та медзаклад
Окупанти обстріляли Херсон: є влучання в ТЦ та медзаклад
4 серпня, 01:38
Дмитро був радий, що мав можливість залишитися працювати у престижній лікарні
Обстріл Херсона: лікар-отоларинголог загинув у перший робочий день
2 серпня, 11:26
Триває 521-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України
Наступ у Бахмуті. Воїни ЗСУ показали взяття позицій окупантів (відео)
29 липня, 15:28
Жителі повідомили, що чули звуки виходу обстрілу, а через кілька хвилин звуки вибухів у місті
Росія обстріляла окуповані Олешки, щоб дискредитувати ЗСУ
25 липня, 21:36
Унаслідок ворожої атаки в Херсонській області постраждала жінка
Окупанти з міномета обстріляли село на Херсонщині: є поранена
20 липня, 03:36
Віталій Юшко та Ольга Очкас багато часу присвятили волонтерству
Трагедія в Оріхові. Загинуло подружжя залізничників: у них залишилась маленька донька
11 липня, 12:11
Детальну інформацію про наслідки удару місцева влада повідомить згодом
Росіяни вдарили балістичними ракетами по об’єкту інфраструктури Миколаєва
10 липня, 08:36

Події в Україні

Удар по Покровську: кількість поранених різко зросла
Удар по Покровську: кількість поранених різко зросла
Прорив оборони росіян на півдні. ЗСУ повідомили, як рухаються вперед
Прорив оборони росіян на півдні. ЗСУ повідомили, як рухаються вперед
Російські кораблі в Чорному морі терміново перегруповуються після атак дронів
Російські кораблі в Чорному морі терміново перегруповуються після атак дронів
Ракетна атака по Покровську: з'явилися нові подробиці
Ракетна атака по Покровську: з'явилися нові подробиці
Удар по Покровську, атаки на Запорізьку область. Ситуація в регіонах
Удар по Покровську, атаки на Запорізьку область. Ситуація в регіонах
Ворог вдарив по Нікопольщині «Градами»: значні руйнування (фото)
Ворог вдарив по Нікопольщині «Градами»: значні руйнування (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
39K
«У світі, де править колективна Антоніна, місце чоловіка – у гробу». Мухарський написав обурливий пост про жінок
23K
Це не деколонізація, а самообман
17K
ЗСУ приземлили ворожий вертоліт вартістю $16 млн
4756
Що завозить Україна з Польщі? Попит на постачання одного продукту зріс на 1000%
4686
На фронті загинула парамедикиня Дар’я Філіп’єва «Блискавка»
4679
Чи готові українські біженці повертатись із Польщі? Соцопитування виявило цікаву закономірність

Новини

Працювали на ФСБ та «вагнерівців: на Донеччині викрито жіночу агентурну мережу
Сьогодні, 10:53
Патріарх Варфоломій про очільника РПЦ Кирила: Він благословляє диявольську війну в Україні
Сьогодні, 07:18
Стало відомо, коли Україна почне виготовляти артснаряди «натовського» калібру
Вчора, 17:59
Окупанти намагаються приховати великі втрати на Херсонщині – Генштаб
Вчора, 06:49
Більшість областей накриють дощі: прогноз погоди на 7 серпня
Вчора, 04:57
7 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:03

Прес-релізи

14-й окремій механізованій бригаді роти ударних БПЛА потрібна нова ударна «пташка»
14-й окремій механізованій бригаді роти ударних БПЛА потрібна нова ударна «пташка»
3 серпня, 13:31
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту