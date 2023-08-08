Удар по Покровську: кількість поранених різко зросла

Через російський удар по Покровську сім людей загинуло, а 81 людина отримала поранення

Кількість поранених унаслідок ракетного удару в Покровську зросла до 81 особи, загинуло 7 людей. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

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Унаслідок удару сім людей загинули (п'ятеро цивільних, рятувальник та військовий). 81 людина дістала поранень: 39 цивільних, серед яких двоє дітей – 2006 і 2012 року народження; 31 поліцейський, сім працівників ДСНС та чотири військових).

Станом на 11:00 зафіксовані пошкодження 12 багатоповерхівок; будівель готелю, прокуратури, пенсійного фонду, аптеки, двох магазинів, двох кафе та двох цивільних автомобілів.

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Наслідки ракетного удару по Покровську, Донеччина фото: Національна поліція України

Голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко розповів, що перша ціль російських сил – «вбивство цивільних жителів Покровська», а повторний удар був саме по працівниках і службах, які працюють над ліквідацією наслідків атаки.

«О 19:15 відбувся перший ракетний удар. 19:52 відбувся другий удар. Є відпрацьований алгоритм не виїжджати на місце у залежності від категорії обстрілів - виїжджати через певний проміжок часу. Але у даному випадку було влучання в житловий багатоквартирний будинок, де під завалами могил перебувати люди. Тому одразу ж і слідчо-оперативна група, і ДСНС, працівники військової адміністрації виїхали на місце для того, щоб проводити рятувальну операцію. Ми мали можливість відразу отримати, як тільки стало можливо, додатковий сигнал про велику ймовірність повторного удару. Розосереджено було і людей, і всіх зайвих. Очеплена територія була евакуйована. І в той короткий проміжок часу, це все відбувалось фактично у мене на очах, вдалось врятувати такими заходами велику кількість людей», – розповів Кириленко.

Тактику повторних ударів, зазначив Кириленко, російські сили використовують не вперше.

Нагадаємо, вчора ввечері російські загарбники завдали ракетного удару по Покровську на Донеччині.

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Президент Володимир Зеленський повідомив, що росіяни випустили по житлових будинках у Покровську високоточні ракети «Іскандер». Від повторного ракетного удару загинув заступник начальника Головного управління ДСНС у Донецькій області, полковник Андрій Омельченко.

Крім того, У Покровську поранений правоохоронець Володимир, герой фільму «20 днів у Маріуполі».