Коли США почнуть навчання українців на F-16? Відповідь Пентагону

Льотна підготовка розпочнеться на базі Національної гвардії Морріс у штаті Аризона

Сполучені Штати Америки планують розпочати навчання українських пілотів на американських винищувачах F-16 вже у жовтні. Про це заявив представник Пентагону Патрік Райдер на брифінгу.

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За його словами, льотна підготовка розпочнеться в жовтні на базі Національної гвардії Морріс у Тусоні, штат Аризона.

Хоча наразі невідомо, скільки українців візьмуть участь у тренуваннях, у Пентагоні очікують кілька пілотів і десятки супроводжуючих, розповів Райдер.

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«Україна визначить кількість пілотів, які, на її думку, мають пройти навчання. Це, по суті, збільшить можливості коаліції з підготовки таких пілотів. Це ще один майданчик для навчання», – зазначив посадовець.

Представник Пентагону уточнив, що США очікують від усіх українських пілотів, які приїдуть на навчання, достатнього рівня володіння англійською мовою.

Після завершення навчання Україні будуть надані винищувачі, запевнив Райдер.

«Я не збираюся розмірковувати про те, коли будуть поставлені літаки F-16... Коли навчання буде завершено, європейці захочуть надати літаки F-16, і США підтримають ці зусилля в межах процесу передачі літаків третім сторонам», – підкреслив представник Пентагону.

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Нагадаємо, прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере під час візиту до України 24 серпня оголосив, що його країна ухвалила рішення передати ЗСУ сучасні західні літаки F-16.

Раніше міністр оборони Олексій Резніков заявляв, що коаліція винищувачів буде розширюватися, тож Україна отримає більше винищувачів, аніж те, що вже пообіцяли союзники.