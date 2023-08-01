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Україна вперше в історії отримала від США конфісковану стрілецьку зброю (фото)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Україна вперше в історії отримала від США конфісковану стрілецьку зброю (фото)
101 одиниця партії № 1 вже в Києві
фото: Мар’ян Заблоцький/Facebook

Проєкт Ukrainian Arsenal of Liberty офіційно розпочав роботу

Сполучені Штати Америки вперше в історії передали Україні конфісковану стрілецьку зброю. Про це повідомив нардеп Мар’ян Заблоцький.

«Обіцяв – відмучився, але зробив! Перший в історії випадок передачі конфіскованої в США стрілецької зброї відбувся. 101 одиниця партії № 1 вже в Києві. Подарунок поліції міста Маямі, яка перша зважилась на такий крок. До неї чудовий донор подарував 148 тисяч патронів», – йдеться в повідомленні.

Найближчим часом відбудеться пресподія за участі міського голови Ірпеня, представників Національної поліції та правоохоронного комітету Верховної Ради.

Проєкт Ukrainian Arsenal of Liberty офіційно розпочав роботу.

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Раніше повідомлялося, що Україна вперше продасть конфісковану у російського олігарха компанію.

До слова, триває 524-та доба повномасштабної війни Росії проти України. РФ і надалі ігнорує закони та звичаї війни, використовує тактику терору, завдає ударів як по військових, так і по цивільних об’єктах. Протягом минулої доби відбулось понад 40 бойових зіткнень.

Теги: США війна Україна

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