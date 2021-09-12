Фахівці розповіли, скільки в Україні приватних пенсійних фондів і скільки вони платять учасникам

З 2004 року в Україні працюють недержавні пенсійні фонди

Станом на кінець першого півріччя 2021 року в Україні діяли 58 недержавних пенсійних фондів, кількість учасників яких складала 888,3 тис. осіб. Такі дані наводить Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку, уточнюючи, що за підсумками 2020 року учасниками (учасник НПФ – фізична особа, на користь якої здійснюються внески та виплати) недержавних пенсійних фондів (НПФ) було 879,9 тис. осіб.

У першому півріччі 2021 року адміністраторами НПФ укладено 92,4 тис. пенсійних контрактів, що більше на 12,8% (10,5 тис.) у порівнянні з аналогічним періодом 2020 року. Про це розповіли у Нацкомісії, повідомляє НВ.

Кількість вкладників (вкладник НПФ – особа, яка сплачує внески на користь учасника фонду. Це може бути як сам учасник фонду, так і його родичі, роботодавці чи професійне об’єднання) станом на 30 червня становила 86,2 тис., з яких більша частина це – фізособи, 84,1 тис. (97,6%). У порівнянні з аналогічним періодом 2020 року цей показник збільшився на 13,1% (на 10 тис.).

Загальна вартість активів, сформованих НПФ, станом на 30 липня становила 3,71 млрд грн, що на 9,4% (320,1 млн грн) більше в порівнянні з аналогічним періодом 2020 року.

Пенсійні виплати на 30 червня становили 1,19 млрд грн, що на 16,2% більше в порівнянні з аналогічним періодом 2020 року. Виплати було здійснено 88,2 тис. учасників, тобто 9,9% від їх загальної кількості.

«Одним з основних якісних показників, які характеризують систему недержавного пенсійного забезпечення, є сплачені пенсійні внески. Сума пенсійних внесків станом на 30 червня становила 2,49 млрд грн. Цей показник збільшився на 10,1% (на 228,7 млн грн) у порівнянні з аналогічним періодом 2020 року», – повідомили у Нацкомісії.

«Брак фінансових інструментів відчуває і пенсійна система. Вже досить тривалий час основними напрямами інвестування НПФ залишаються державні цінні папери та грошові кошти, розміщені на депозитах», – зазначив Юрій Бойко, член Нацкомісії з цінних паперів.

Для порівняння: бюджет Пенсійного фонду України на 2021 рік складає 495,5 млрд грн. Обсяг асигнувань ПФУ з держбюджету складає 195,3 млрд грн. Загальна кількість пенсіонерів в Україні – близько 11 млн осіб.

Система недержавного пенсійного забезпечення становить третій рівень пенсійної системи. Її розбудова почалася з 2004 року після набрання чинності закону України про недержавне пенсійне забезпечення. Основу такої системи становлять НПФ.