Почався обмін утримуваними особами між українською стороною і представниками ОРДЛО (трансляція)



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Фото Фейсбук Людмили Денісової

У ці хвилини у Майорську на Донеччині стартував довгоочікуваний процес взаємного звільнення – Денісова

Під Горлівкою стартував обмін полоненими між »ДНР» і «ЛНР», з одного боку, та Україною, з іншого, повідомляє ТАСС з посиланням на «омбудсмена ДНР» Дар’ю Морозову.

«Обмін почався», – зазначила Морозова, додавши, що утримуються особи вирушили в так звану сіру зону – територію між позиціями конфліктних сторін.

Підтвердила початок обміну українська омбудсмен Людмила Денісова у Фейсбук.

«У ці хвилини у Майорську на Донеччині стартував довгоочікуваний процес взаємного звільнення: наші хлопці повертаються на Батьківщину», – написала вона.

На місці події перебуває мій представник Уповноваженого у справах захисту прав військовослужбовців Олег Чуйко, консультант Олександр Денисов та громадський активіст Андрій Чуйко, яким було доручено здійснити моніторинг стану додержання прав і свобод громадян України під час передачі на підконтрольну Уряду України територію.

У неділю, 29 грудня, проходить масштабний обмін полоненими, про який домовилися лідери нормандської четвірки в Парижі на початку грудня.

Початок звільнення утримуваних осіб на КПВВ «Майорське» на Донеччині.

Трансляція наживо Офіса президента.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підтвердив, що 29 грудня відбудеться обмін утримуваними особами.

Як повідомлялося, винних у теракті в Харкові засудили на довічне та звільнили з-під варти в рамках обміну.

У п’ятницю також суд Одеси в рамках процедури обміну полоненими звільнив з-під варти 11 обвинувачених у вчиненні терактів.

Зазначимо, що у межах обміну полоненими суд Харкова звільнив підозрюваного у вбивстві трьох людей.

Також суд на Луганщині відпустив двох бойовиків «ЛНР» для обміну.

До слова, журналістам заборонили бути присутніми під час обміну полоненими.

Раніше стало відомо, що представники так званої »ЛНР» виїхали разом з утримуваними особами до пункту пропуску Майорськ, де запланований обмін з українською стороною.

Нагадаємо, в рамках обміну утримуваними особами, який очікується 29 грудня, в Україну повернуться, щонайменше, семеро військовослужбовців.