Мовний омбудсмен нагадав, коли усі сайти і товари мають бути українізовані

Мовний омбудсмен нагадав, що рівно за місяць усі інтернет-ресурси та товари з комп'ютерними програмами мають бути українізованими

За порушення мовного законодавства буде накладений штраф розміром від 3,4 тис. грн до 11,9 тис. грн.

Уповноважений із захисту державної мови заявив, що рівно за місяць, 16 липня, набирають чинності чергові пункти закону про забезпечення функціонування української мови як державної. Ці норми стосуватимуться, зокрема, українізації електронного контенту. Про це Тарас Кремінь написав на Facebook.

Так, з 16 липня усі інтернет-представництва суб’єктів господарювання, зареєстрованих в Україні, повинні мати українську версію основною та такою, що завантажується за замовчуванням. Вимога стосується не тільки сайтів, а й сторінок у соцмережах, YouTube-каналів, каналів у месенджерах, мобільних застосунків та ін.

«Українськомовна версія інтернет-представництва іноземного суб’єкта господарювання, який реалізує продукцію в Україні, може мати менший обсяг інформації, ніж основна версія, але достатній для того, аби користувач з України міг повністю розуміти мету діяльності даного суб’єкта», – зазначив мовний омбудсмен.

Крім того, з цієї ж дати усі товари з комп’ютерними програмами мають бути локалізовані для продажу в Україні. «На товарі має бути українськомовний інтерфейс незалежно від того, чи цей інтерфейс використовує електронний екран чи має вигляд панелі керування зі звичайними кнопками», – пояснив Кремінь.

Штраф за недотримання цих норм складатиме:

у випадку першого порушення – від 3400 до 8500 грн;

після повторного порушення – від 8500 до 11900 грн.

Нагадаємо, учора, 15 червня, Хмельницька обласна рада запровадили мораторій на публічне використання російськомовного культурного продукту в будь-яких формах на території області.