Львівщина: сусіди полеглого воїна виступили проти перейменування вулиці на його честь

Мати 23-річного захисника запропонувала увічнити пам'ять єдиного сина, однак половина жителів вулиці відмовилася підтримати ініціативу

У селі Антонівка Журавненської громади Львівської області виникла суперечка через ініціативу перейменувати вулицю на честь загиблого військовослужбовця Богдана Берчака. Мати захисника запропонувала назвати вулицю іменем сина, який загинув у 23 роки, однак половина її мешканців виступила проти. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис матері військового Лілії Берчак у Facebook.

Ініціативу перейменування вулиці Нова в рідному селі Богдана Берчака його мати висунула в річницю загибелі сина. За словами жінки, вона прагнула зберегти пам'ять про військовослужбовця, який віддав життя, захищаючи Україну.

На вулиці розташовано лише вісім будинків. Проте навіть серед такої невеликої кількості мешканців думки розділилися порівну: чотири домогосподарства підтримали перейменування, ще чотири виступили проти.

Лілія Берчак розповіла про ситуацію в соціальних мережах. Особливо болісною для неї стала відповідь деяких сусідів, які пояснили свою позицію небажанням мати додаткові клопоти.

«Вісім будинків... З них чотири не підтримали. «Для чого нам проблеми, його й так вже нема». Сина нема, але є ми, які прокидаємося щоранку, маємо плани, живемо своє щасливе життя і дуже часто забуваємо завдяки кому», – написала мати військового.

Жінка наголосила, що її син загинув не внаслідок хвороби чи нещасного випадку, а під час захисту України. «У 23 роки мій син не помер від хвороби, не загинув від нещасного випадку, він загинув за ваше завтра, за завтра ваших дітей, за вільну Україну! Богданчику, пробач за людську байдужість», – додала Лілія Берчак.

Ситуацію прокоментував голова Журавненської громади Василь Вітер. За його словами, місцева влада вперше зіткнулася з подібним питанням, оскільки раніше звернень щодо перейменування вулиць на честь загиблих військовослужбовців не надходило.

Вітер зазначив, що остаточного рішення щодо ініціативи матері захисника поки немає. Водночас влада планує організувати збори жителів Антонівки для обговорення питання. «У громаді 53 герої, і майже стільки ж зниклих безвісти. Кожен з них герой. Ми зберемо схід села Антонівки, проговоримо це питання. Питання буде вирішено», – сказав голова громади.

Перша заступниця голови Журавненської селищної ради Світлана Самсонова повідомила, що місцевих депутатів уже ознайомили зі зверненням Лілії Берчак.

За її словами, селищна рада вирішила спочатку розробити власний порядок перейменування вулиць, який деталізуватиме процедуру розгляду таких ініціатив. «Хоча в даній ситуації діє закон, але він має загальні норми. Ми своїм внутрішнім порядком визначимо вже більш детально. Це буде як регуляторний акт, який пройде громадське обговорення. Після цього ми приступимо до розгляду конкретного звернення. Створимо спеціальну комісію», – пояснила Самсонова.

Посадовиця наголосила, що звернення матері загиблого військового залишається на розгляді. За її словами, місцева влада не відмовила жінці, а попросила зачекати, доки буде визначено процедуру ухвалення рішення.

Богдан Берчак народився в селі Антонівка Львівської області. За освітою він був програмістом, до військової служби працював на заводі «Леоні».

Захисник мав позивний «Молодий» і служив у 128-й окремій гірсько-штурмовій бригаді на посаді старшого стрільця-вогнеметника. Богдан Берчак загинув 11 жовтня 2025 року на Запоріжжі. Йому було 23 роки. Він був єдиною дитиною в родині.

Нагадаємо, раніше у Києві вулицю Жолудєва перейменували на честь загиблого захисника України, військового журналіста Олександра Махова. Він загинув у травні 2022 року під час боїв на Харківщині. Першу табличку з новою назвою вулиці встановила його наречена, журналістка та військовослужбовиця Анастасія Блищик.