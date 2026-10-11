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На Львівщині чоловік поранив у шию військовослужбовця ТЦК

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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На Львівщині чоловік поранив у шию військовослужбовця ТЦК
Поліцейські встановлюють особу нападника та розшукують його
фото: lv.npu.gov.ua

Поранений військовий перебуває у реанімації, поліція розшукує нападника

У неділю, 11 жовтня, у Шептицькому на Львівщині невідомий чоловік напав на військовослужбовця ТЦК та поранив його у шию, ймовірно, ножем. Потерпілого госпіталізували, він перебуває у реанімації. Про це повідомила пресслужба поліції, інформує «Главком».

Напад стався 11 жовтня близько 16:20 на вулиці Тарнавського. За попередніми даними правоохоронців, військовослужбовець був у складі групи, яка проводила оповіщення населення щодо мобілізації та перевіряла військово-облікові документи.

«Невідомий чоловік завдав військовому удару в шию та втік. Інші учасники групи надали пораненому домедичну допомогу й викликали швидку», – ідеться у повідомленні.

Поліцейські встановлюють особу нападника та розшукують його. До пошуків залучили слідчо-оперативну групу Шептицького районного відділу поліції, оперативників карного розшуку та інші служби поліції Львівщини. Правову кваліфікацію події правоохоронці наразі визначають.

Раніше уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець пояснив, що дозволено та заборонено працівникам територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки під час мобілізації.

Нагадаємо, міністр оборони України Євгеній Хмара заявив про необхідність змінити підхід до мобілізації. За його словами, Україна має робити акцент не на збільшенні кількості військовослужбовців, а на ефективному використанні людського ресурсу. Міністр також наголосив, що командири мають відповідати за весь шлях військовослужбовця – від рекрутингу та підготовки до його застосування на полі бою.

 

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Теги: Львівщина ТЦК напад

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