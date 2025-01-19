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Meta змінює правила: як нововведення стосуються українців

Іванна Гончар
glavcom.ua
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Meta змінює правила: як нововведення стосуються українців
Нововведення від Meta
фото з відкритих джерел

Необхідно блокувати ботів, як тільки помітили їхню активність на своїй сторінці

Компанія Meta – Facebook, Instagram, Threads повністю змінює свою корпоративну політику. 7 січня генеральний директор Meta Марк Цукерберг оголосив про зміни в політиці компанії. Що стоїть за цими нововведеннями, як вони вплинуть на українців та як уникнути блокування розповів заступник директорки Центру демократії та верховенства права Ігор Розкладай в інтерв’ю StopFake.

За його словами, у Facebook найчастіше блокування відбувається через порушення політик Meta, зокрема за використання slur (слова ворожнечі). Це може включати також оголеність, навіть якщо це публікація власних дитячих фото або естетичне «ню». Якщо в дописі ви бажаєте смерті росіянам, це призведе до блокування. І так далі. Тому найефективніший захист — це значно зменшити ризики, уникаючи створення підстав для блокування.

Також він пояснив, що часто збори від волонтерів блокуються. Очевидно, що існують певні ключові слова, як-от «війна», «збір» чи інші схожі. Тому важливо використовувати «езопову мову», уникати забороненого контенту і не провокувати. Потрібно бути обережним із зображеннями військових, адже якщо на фото є зброя, це може стати підставою для блокування через «товари з обмеженим обігом». Неодноразово виникали проблеми через публікацію фото військових зі зброєю. Краще, коли на фото двоє військових обіймаються або п’ють каву.

«Намагайтеся робити контент нейтральним, але при цьому зрозумілим, що ви хочете передати. Мені подобається, як це роблять деякі волонтери: наприклад, «на Курахівський напрямок потрібно терміново таке-то» і додають нейтральне фото. Такі дописи я часто зустрічаю в стрічці. Також ефективно використовувати сторіз. Будьте обережні з публікацією документів: необхідно розмивати всі ідентифікаційні дані, оскільки це порушення GDPR (регламенту ЄС, який захищає персональні дані громадян та встановлює правила їх обробки організаціями), що може призвести до блокування вашого профілю чи сторінки», – розповів Розкладай.

Також він зазначив, що необхідно блокувати ботів, як тільки помітили їхню активність на своїй сторінці.

«У моїй практиці був випадок, коли боти імітували шахрайську активність на сторінці, а санкції отримала сама сторінка, бо система сприйняла це так, наче це була шахрайська діяльність самої сторінки. Не ігноруйте коментарі, в яких є мова ворожнечі, особливо якщо ви – модератор групи. Інакше «прилетить» не лише групі, а й вам особисто. Видаляйте ці коментарі, розмивайте дані в документах. Не рекомендую створювати  відкриті спільноти без модерації, бо у разі порушень вас можуть перевести на примусову модерацію, коли контент видаляється, а модератору надсилають сповіщення. Але здебільшого, якщо контент порушує правила, а ви його залишите, то «прилетить» вам. Тому модератору важливо переглядати скарги, реагувати на порушення правил, не допускати мови ворожнечі. У моїй групі – дуже жорстка модерація», – каже Ігор Розкладай

Також він пояснює, що ця зміна правил означає для користувачів. За його словами Meta, по-перше, дещо «укрупнила» правила, прибравши надмірну деталізацію. Тепер не будуть приділяти надмірну увагу дрібницям у публічних обговореннях. По-друге, політичний контент, на який згадував Марк Цукерберг у промові, отримає пріоритет.

«Малоймовірно, що це означає послаблення алгоритмів, які блокують мову ворожнечі чи небезпечний контент. Дехто вже спробував писати «русня» – такі дописи видалялися. Однак зміна правил не означає, що алгоритми зміняться миттєво – їх тренування потребує часу. Поки що я б рекомендував не «нариватися» і просто поспостерігати», – додав Розкадлай.

 

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Теги: шахрайство Facebook реклама робота правила Марк Цукерберг поради блокування

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