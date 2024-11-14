Європейська комісія оштрафувала Meta на €797 млн

Наразі компанія дотримуватиметься обмежень

Сьогодні, 14 листопада, Єврокомісія оштрафувала Meta Platforms на €797,72 млн за зловживання на користь Facebook Marketplace. Reuters зазначає, що компанія порушила антимонопольні правила.

«Європейська комісія оштрафувала Meta за порушення антимонопольних правил ЄС шляхом прив'язки свого сервісу онлайн-оголошень Facebook Marketplace до особистої соціальної мережі Facebook і нав'язування несправедливих торгових умов іншим постачальникам послуг онлайн-оголошень», – зазначає Єврокомісія.

Meta оскаржуватиме рішення, адже Єврокомісія не змогла знайти доказів шкоди для конкурентів. Однак наразі компанія дотримуватиметься обмежень.

Нагадаємо, що компанія Meta Platforms Inc. зіткнулася з новими позовами в Японії через шахрайську рекламу, яка приваблювала інвестиції за допомогою фейкової підтримки знаменитостей. Тридцять позивачів вимагають компенсацію у розмірі 435 мільйонів ієн ($2,8 млн).

До слова, компанія Meta Platforms видалила мережу групових акаунтів, націлених на російськомовних жителів Молдови напередодні виборів в країні 20 жовтня, за порушення політики компанії щодо фейкових акаунтів.