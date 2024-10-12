Meta видалила деякі акаунти напередодні президентських виборів у Молдові

Meta зосередилася на блокуванні близько десятка фіктивних російськомовних новинних брендів, які видавали себе за незалежних користувачів в багатьох інтернет-сервісах

Фейкові акаунти розміщували критику у бік президентки Майї Санду, проєвропейських політиків і тісних зв'язків між Молдовою і Румунією

Компанія Meta Platforms видалила мережу групових акаунтів, націлених на російськомовних жителів Молдови напередодні виборів в країні 20 жовтня, за порушення політики компанії щодо фейкових акаунтів. Про це повідомляє Reuters.

Фейкові акаунти розміщували критику у бік президентки Майї Санду, проєвропейських політиків і тісних зв'язків між Молдовою і Румунією, а також підтримували проросійські партії в Молдові.

Компанія заявила, що видалила сім акаунтів у Facebook, 23 сторінки, одну групу і 20 акаунтів в Instagram за порушення своєї «скоординованої політики щодо неавтентичної поведінки».

За даними Meta, близько 4,2 тис. акаунтів були підписані на одну або кілька з 23 сторінок і близько 335 тис. акаунтів були підписані на один або кілька акаунтів в Instagram.

Meta зосередилася на блокуванні близько десятка фіктивних російськомовних новинних брендів, які видавали себе за незалежних користувачів в багатьох інтернет-сервісах, включаючи Facebook і Instagram, що належать Meta, а також Telegram, OK.ru і TikTok.

Нагадаємо, у Молдові месенджер Telegram заблокував канали олігарха-втікача Ілана Шора та інших його соратників.

До слова, Придністровський регіон Молдови хоче провести свій референдум на тему ставлення до Європейського Союзу. Тирасполь звинуватив Кишинів у небажанні враховувати голоси жителів придністровського регіону на конституційному референдумі про вступ країни до Євросоюзу.