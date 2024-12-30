США нададуть Україні $3,4 млрд бюджетної допомоги

Раніше Сполучені Штати виділили Україні допомоги у сфері безпеки на $2,5 млрд

З початку повномасштабного вторгнення Росії, США надали Україні прямої бюджетної підтримки на $30 млрд

Сполучені Штати Америки передають Україні додатково $3,4 млрд бюджетної допомоги. Про це повідомляє Міністерство фінансів США.

«Ця пряма бюджетна допомога надходить до України у критично важливий час, коли Росія інтенсифікувала напади на українських цивільних та критичну інфраструктуру», – каже міністерка фінансів США Дженет Єллен.

Це останній транш коштів, асигнованих Конгресом у межах закону про додаткові асигнування 2024 року, підписаного президентом США у квітні. Надання коштів залежить від виконання Україною реформ, спрямованих на зміцнення верховенства права, покращення прозорості та ефективності урядових інституцій та зміцненні антикорупційних правил, йдеться в заяві американського фінансового відомства.

Також в грудні США перерахували до Світового банку $20 млрд на допомогу Україні. Кошти є внеском США до кредиту на $50 млрд від «Групи семи», який буде погашатись коштом доходів, що нараховуються на державні російські активи, знерухомлені на Заході.

«Цими заходами разом ми надсилаємо чітке послання Росії, що вона все більше нестиме витрати цієї незаконної війни – не платники податків США та коаліції», – додала Єллен.

Нагадаємо, президент Джо Байден офіційно оголосив, що США нададуть Україні майже $2,5 млрд допомоги у сфері безпеки. Так, Пентагон «перебуває в процесі доставки сотень тисяч артилерійських снарядів, тисяч ракет і сотень бронетехніки, які зміцнять Україну на шляху до зими».

До слова, нещодавно Велика Британія заявила про новий пакет військової допомоги Україні на суму 225 млн фунтів стерлінгів ($286 млн).