У роботі низки застосунків компанії Meta стався збій

У Facebook, Messenger, Instagram, WhatsApp та Threads стався збій

Користувачі соцмереж скаржаться на збій в застосунках компанії Meta. Цю інформацію підтверджують дані сервісу Downdetector.

Йдеться, про Facebook, Messenger, Instagram, WhatsApp та Threads. Зокрема, десятки тисяч користувачів повідомляють, що мають проблеми із застосунками.

Так, користувачі Instagram заявляють про відсутність підключення до сервера (78%), проблеми з повідомленнями (12%) та додатком (10%).

Причини збою наразі невідомі.

Нагадаємо, що 3 жовтня у месенджері Telegram стався збій. Користувачі скаржилися на повільне завантаження та надсилання повідомлень.