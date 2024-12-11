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У роботі низки застосунків компанії Meta стався збій

Наталія Порощук
glavcom.ua
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У роботі низки застосунків компанії Meta стався збій
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

У Facebook, Messenger, Instagram, WhatsApp та Threads стався збій

Користувачі соцмереж скаржаться на збій в застосунках компанії Meta. Цю інформацію підтверджують дані сервісу Downdetector.

Йдеться, про Facebook, Messenger, Instagram, WhatsApp та Threads. Зокрема, десятки тисяч користувачів повідомляють, що мають проблеми із застосунками.

У роботі низки застосунків компанії Meta стався збій фото 1

Так, користувачі Instagram заявляють про відсутність підключення до сервера (78%), проблеми з повідомленнями (12%) та додатком (10%).

Причини збою наразі невідомі. 

Нагадаємо, що 3 жовтня у месенджері Telegram стався збій. Користувачі скаржилися на повільне завантаження та надсилання повідомлень. 

Теги: Facebook Instagram WhatsApp Meta соцмережі

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