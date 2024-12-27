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Одеса: перед судом постане жінка, яка продала свою квартиру, а згодом спалила

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Одеса: перед судом постане жінка, яка продала свою квартиру, а згодом спалила
Сума завданих потерпілому через пожежу збитків перевищила 1,3 млн грн
фото з відкритих джерел

Чоловік, який купив житло, дозволив колишній власниці безоплатно там деякий час пожити, доки не заселяться нові мешканці. Коли ж настав час з’їжджати, це її образило

Перед судом постане жінка з Одеси, яка продала квартиру, а згодом проникла всередину і спалила її. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

«Про займання квартири в одному з житлових будинків у Хаджибейському районі Одеси влітку повідомили місцеві мешканці. В оселі згоріло все, навіть несучі конструкції. Співробітники Державної служби України з надзвичайних ситуацій загасили пожежу, а поліцейські встановили, що її спричинила колишня власниця», – йдеться в повідомленні.

Слідство встановило, що 34-річний чоловік придбав за 1,5 млн грн квартиру у 36-річної жінки та дозволив їй безоплатно там деякий час пожити, доки не заселяться нові мешканці. Коли ж настав час з’їжджати, це її образило.

«Виселившись, ввечері жінка повернулась, проникла в житло через вікно, розбивши його молотком, який принесла з собою, підпалила меблі і втекла», – кажуть в поліції.

У рамках досудового розслідування слідчі призначили низку експертиз, зокрема було встановлено джерело запалювання та суму завданих потерпілому збитків, яка перевищила 1,3 млн грн.

Крім того, поліцейські з’ясували, що у цьому році жінка була засуджена за шахрайство та отримала покарання у вигляді штрафу в розмірі 17 тисяч гривень, який досі не сплатила. Також у двох районних судах міста Одеси розглядаються обвинувальні акти щодо вчинення нею домашнього насильства та незаконного зберігання наркотиків для власного вживання.

Нині зловмисниця перебуває під вартою. Зібравши достатньо доказів, ми висунули їй обвинувачення за ч. 1 ст. 162 Кримінального кодексу України – у незаконному проникненні до житла, а також за ч. 2 ст. 194 цього ж кодексу – в умисному пошкодженні чужого майна, вчиненому шляхом підпалу. За ці злочини їй загрожує позбавлення волі на строк до десяти років.

Раніше повідомлялося, що на Одещині перед судом постане 51-річна жителька Подільського району, яка під час сімейної вечері зарізала сина

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Теги: чоловік жінка розслідування житло слідство шахрайство пожежа поліція Одещина

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