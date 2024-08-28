Канада створює перший центр із вилучення вуглецю із атмосфери

Об’єкт Deep Sky має на меті вловлювати тисячі тонн CO2 на рік і тестувати нові технології

Перший центр із захоплення вуглецю з атмосфери у канадській Альберті щорічно оброблятиме 3000 тонн CO2

‌Канадська компанія Deep Sky оголосила про створення першого у світі центру інновацій та комерціалізації технологій вилучення вуглецю в Іннісфейлі, провінція Альберта. Про це пише Interesting Engineering.

Центр уловлюватиме 3 тис. тонн вуглекислого газу на рік за допомогою 10 різних технологій, що достатньо для компенсації вуглецевого сліду від 227 канадців. Генеральний директор компанії Демієн Стіл підкреслив, що проєкт стане основою для нової галузі, вартість якої може досягти трильйонів доларів.

«Я не можу переоцінити важливість першого в світі інноваційного центру з вилучення вуглецю та комерціалізації, а також те, що це означає для Канади та нашої планети в цілому. Цей проєкт служить випробувальним полігоном, з якого нова галузь може перерости в багатотрильйонне підприємство Канади», – додав Демієн Стіл.

Будівельний майданчик охоплює понад 2 гектари у межах індустріального парку, що належить муніципалітету. Будівництво інноваційного центру вулучення вуглецю має розпочатися незабаром, ще перед зимовим сезоном, і очікується, що об’єкт буде запущено до кінця року.

Центр не тільки займеться уловлюванням вуглецю, а й стане майданчиком для розробки нових технологій. Заплановано впровадження восьми різних методів прямого вловлювання повітря, які мають бути задіяні до кінця наступного року. Лабораторії будуть спроєктовані із можливістю розширення ще на десять технологій.

Deep Sky Labs також дозволить тестувати нові технології для боротьби з викидами вуглецю. Наприклад, різні концепції прямого захоплення повітря (DAC) можна розглядати одночасно. «Проєкт вилучення вуглецю буде спрямований на розробку високомасштабованих рішень для видалення вуглекислого газу (CDR), які є недорогими та менш енергоємними», – йдеться у публікації

Компанія обіцяє вести сувору звітність та цифрові вимірювання для забезпечення відповідності найвищим стандартам. Deep Sky заявила, що машини будуть випробувані та оптимізовані для цілорічної роботи в канадському кліматі та перевірені перед комерційним використанням.

«Власне програмне забезпечення Deep Sky відстежуватиме та порівнюватиме всі операційні дані для прискорення науково-дослідних робіт технологічних партнерів і галузі в цілому – це також відбуватиметься вперше в галузі», – додали у Deep Sky.

Пряме захоплення повітря, або DAC, – це технологія, призначена для всмоктування повітря та видалення вуглецю за допомогою хімікатів. Потім вуглець можна вводити глибоко під землю, повторно використовувати або перетворювати на тверді породи.

Нагадаємо, канадці обіцяють побудувати нове місто на території старого аеропорта, при цьому забудовник прагне зберегти особливості летовища, включно з ангарами та злітно-посадковою смугою. На зведення міста у Канаді, яке поки немає назви, та його інфраструктури, планується витратити мінімум $22 млрд.