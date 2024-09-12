Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Готував захоплення Харкова: СБУ оголосила підозру російському генералу

Катерина Іванова
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Готував захоплення Харкова: СБУ оголосила підозру російському генералу
Розслідування проводили співробітники СБУ у Харківській області за процесуального керівництва обласної прокуратури
фото з відкритих джерел

СБУ: У разі захоплення міста генерал планував розпочати комплекс ізоляційних і фільтраційних заходів стосовно харків'ян

Служба безпеки України зібрала доказову базу та заочно повідомила про підозру російському генерал-лейтенанту Костянтину Степаніщеву. Заступник командувача 6-ї загальновійськової армії Західного військового округу РФ планував захоплення Харкова у кінці лютого 2022 року, повідомляє пресслужба СБУ.

Зазначається, що за планом Степаніщева підрозділи російських військ мали взяти місто у кільце за п’ять днів. Штурмові групи окупантів мали прикривати винищувачі, а балістичні ракети «Іскандер» атакувати цивільну інфраструктуру міста. 

«У разі захоплення міста Степаніщев планував віддати наказ підпорядкованим підрозділам взяти під свій контроль усі адміністративні та стратегічні об'єкти міста і розпочати повний комплекс ізоляційних і фільтраційних заходів стосовно харків'ян», – розповіли в СБУ. 

Готував захоплення Харкова: СБУ оголосила підозру російському генералу фото 1
фото: СБУ

Про Степаніщева відомо, що він з 2014 року воював проти українських військ на Луганщині. У той час він командував 4-ю окремою мотострілецькою бригадою Збройних сил РФ. 

«Згодом йому присвоїли генеральське звання, дали нову посаду, зірку «героя Росії», а також наказ на підготовку до повномасштабного вторгнення в Україну», – повідомляють у Службі безпеки.

Слідчі Служби безпеки заочно повідомили Степаніщеву про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України (ведення агресивної війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Нагадаємо, Служба безпеки України затримала колишнього посадовця Куп’янської міськради, який після захоплення громади добровільно вступив до місцевої окупаційної адміністрації Росії. 

Раніше повідомлялося, що у Москві поліція затримала зрадника України, «політолога» та блогера, пропагандиста  Олександра Семченка з Донецька, який активно підтримує Росію в агресії проти України. Він розігрував із себе борця за справедливість, але в результаті сам потрапив у поліцейську дільницю.

Також Служба безпеки України затримала в Києві агента російського Головного розвідувального управління (ГРУ), який розставляв «відеопастки» для онлайн-коригування ударів по столиці. 

Читайте також: Удар по «Охматдиту»: СБУ встановила маршрут ракети, яка атакувала лікарню
Теги: Харків наказ поліція місто балістичні ракети

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Наслідки вибуху гранати
Кинув гранату, аби поліція не спіймала п’яного друга: на Миколаївщині затримано чоловіка
19 серпня, 17:10
Російський танк Т-90М «Прорив», який захопили львівські десантники
Десантники на Курщині затрофеїли новітній російський танк
18 серпня, 15:52
У Харків знову чути вибухи
У Харкові пролунав вибух
22 серпня, 22:18
США відреагували на передачу іранських ракет Росії
США відреагували на передачу іранських ракет Росії
7 вересня, 02:00
Іранська місія закликала припинити передачу зброї будь-якій із воюючих сторін
Іран прокоментував повідомлення про поставку балістичних ракет у Росію
7 вересня, 17:34
Знайдений предмет передали на вивчення спецслужбам
У Польщі біля кордону з Білоруссю знайдено невідомий об'єкт: його аналізують спецслужби
7 вересня, 19:17
У відновлені електропостачання були задіяні фахівці Харківського високовольтного району електричних мереж
Удар по Харківщині: енергетики повернули електрику жителям області
9 вересня, 17:34
Адвокатка Юлія Сегеда і Марина Полях (ліворуч)
Суд виправдав дніпрянку Марину Полях, яка, захищаючись, вбила свого кривдника
10 вересня, 10:01
Окупанти планують проводити наступальні дії у Харківській області
Росія перекинула нові резерви у Харківську область
10 вересня, 16:41

Кримінал

Готував захоплення Харкова: СБУ оголосила підозру російському генералу
Готував захоплення Харкова: СБУ оголосила підозру російському генералу
СБУ затримала ексзаступницю голови Волинської ОВА, яка «заробляла» на ухилянтах
СБУ затримала ексзаступницю голови Волинської ОВА, яка «заробляла» на ухилянтах
У Тернополі працівники пошти привласнили дронів на 6 мільйонів
У Тернополі працівники пошти привласнили дронів на 6 мільйонів
Відмовився воювати, бо бідний і не має сімʼї. Суд ухвалив вирок
Відмовився воювати, бо бідний і не має сімʼї. Суд ухвалив вирок
Росіяни створюють фейкові копії Координаційного штабу: як вберегтися від шахраїв
Росіяни створюють фейкові копії Координаційного штабу: як вберегтися від шахраїв
Побиття військовослужбовця у Смілі: нападнику оголошено підозру
Побиття військовослужбовця у Смілі: нападнику оголошено підозру

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
55K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 11 вересня: ситуація на фронті
44K
«А навіщо туди їхати?». Туристи назвали найменш популярну столицю Європи
29K
Зеленський пояснив, хто винний у відмові Монголії арештувати Путіна
22K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
11K
Скільки отримують чиновники? Керівниця Нацагентства з держслужби розповіла, як працює нова система оплати праці
7283
Хто з українців повернеться з-за кордону першим: демограф назвала категорію громадян

Новини

Президентські дебати у США, вихід молодіжної збірної на Євро-2025: головне за ніч
Вчора, 07:17
Дощі, спека та мінлива хмарність: якою буде погода 11 вересня
Вчора, 05:39
Євросоюз за пів року імпортував металу із РФ на 1,5 млрд євро
7 вересня, 11:04
Без опадів та 28° тепла: прогноз погоди на 6 вересня
6 вересня, 05:00
Дощі з грозами та 28°: прогноз погоди на 5 вересня
5 вересня, 05:01
Дощі та температура до 32°: прогноз погоди на 3 вересня
3 вересня, 05:00

Прес-релізи

25+ лідерок поділяться стратегіями жіночої реалізації на SHE Congress 2024
25+ лідерок поділяться стратегіями жіночої реалізації на SHE Congress 2024
10 вересня, 15:02
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua