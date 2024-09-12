Готував захоплення Харкова: СБУ оголосила підозру російському генералу

Розслідування проводили співробітники СБУ у Харківській області за процесуального керівництва обласної прокуратури

СБУ: У разі захоплення міста генерал планував розпочати комплекс ізоляційних і фільтраційних заходів стосовно харків'ян

Служба безпеки України зібрала доказову базу та заочно повідомила про підозру російському генерал-лейтенанту Костянтину Степаніщеву. Заступник командувача 6-ї загальновійськової армії Західного військового округу РФ планував захоплення Харкова у кінці лютого 2022 року, повідомляє пресслужба СБУ.

Зазначається, що за планом Степаніщева підрозділи російських військ мали взяти місто у кільце за п’ять днів. Штурмові групи окупантів мали прикривати винищувачі, а балістичні ракети «Іскандер» атакувати цивільну інфраструктуру міста.

«У разі захоплення міста Степаніщев планував віддати наказ підпорядкованим підрозділам взяти під свій контроль усі адміністративні та стратегічні об'єкти міста і розпочати повний комплекс ізоляційних і фільтраційних заходів стосовно харків'ян», – розповіли в СБУ.

фото: СБУ

Про Степаніщева відомо, що він з 2014 року воював проти українських військ на Луганщині. У той час він командував 4-ю окремою мотострілецькою бригадою Збройних сил РФ.

«Згодом йому присвоїли генеральське звання, дали нову посаду, зірку «героя Росії», а також наказ на підготовку до повномасштабного вторгнення в Україну», – повідомляють у Службі безпеки.

Слідчі Служби безпеки заочно повідомили Степаніщеву про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України (ведення агресивної війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Нагадаємо, Служба безпеки України затримала колишнього посадовця Куп’янської міськради, який після захоплення громади добровільно вступив до місцевої окупаційної адміністрації Росії.

Раніше повідомлялося, що у Москві поліція затримала зрадника України, «політолога» та блогера, пропагандиста Олександра Семченка з Донецька, який активно підтримує Росію в агресії проти України. Він розігрував із себе борця за справедливість, але в результаті сам потрапив у поліцейську дільницю.

Також Служба безпеки України затримала в Києві агента російського Головного розвідувального управління (ГРУ), який розставляв «відеопастки» для онлайн-коригування ударів по столиці.