Канада будує місто майбутнього за мільярди доларів: у чому його особливість

Канадці обіцяють побудувати нове місто на території старого аеропорта, при цьому забудовник прагне зберегти особливості летовища, включно з ангарами та злітно-посадковою смугою

На зведення міста у Канаді, яке поки немає назви, та його інфраструктури, планується витратити мінімум $22 млрд. Будівництво розпочатиметься на території колишнього закритого аеропорту Дуансв'ю в Торонто. Летовище проіснувало в Торонто з 1929 по 1996 роки, і в 2018 році було продане компанії Northrest Developments. Про це пише The Wall Street Journal.

План девелопера, яким вже зацікавилися США, такий: зберегти особливості місцевості та історичного рельєфу колишнього аеропорту, і додати до нього інфраструктуру необхідну для сучасного, прогресивного міста. Забудовник хоче перетворити незабудовані землі на серію жвавих кварталів, з'єднаних двокілометровою пішохідною вулицею (спочатку злітно-посадковою). Перша черга району забезпечить 2850 житлових об'єктів та створить 7000 робочих місць. До речі, будинки створюватимуться на базі ангарів, що існують тут, і які служили гаражами для авіапарку та терміналами для пасажирів.

Візуалізація запропонованої вулиці вздовж колишньої злітної смуги Фото: Aesthetica Studio

Прогнозується, що всього буде створено понад 41 5000 робочих місць та залучено близько 83 500 мешканців. Northcrest та його партнери зведуть понад 26 мільйонів квадратних метрів житлової площі, 9 мільйонів квадратних метрів комерційної нерухомості та 30 гектарів парків та відкритих просторів.

Очікується, що на завершення будівництва піде 30 років, і воно ведеться у семи окремих районах, що робить його одним із найбільших проєктів у сфері нерухомості в Канаді. І поки скептики недовірливо відмахуються від обіцянок, бізнесмени придивляються до житлового проєкту.