Канада будує місто майбутнього за мільярди доларів: у чому його особливість
Канадці обіцяють побудувати нове місто на території старого аеропорта, при цьому забудовник прагне зберегти особливості летовища, включно з ангарами та злітно-посадковою смугою
На зведення міста у Канаді, яке поки немає назви, та його інфраструктури, планується витратити мінімум $22 млрд. Будівництво розпочатиметься на території колишнього закритого аеропорту Дуансв'ю в Торонто. Летовище проіснувало в Торонто з 1929 по 1996 роки, і в 2018 році було продане компанії Northrest Developments. Про це пише The Wall Street Journal.
План девелопера, яким вже зацікавилися США, такий: зберегти особливості місцевості та історичного рельєфу колишнього аеропорту, і додати до нього інфраструктуру необхідну для сучасного, прогресивного міста. Забудовник хоче перетворити незабудовані землі на серію жвавих кварталів, з'єднаних двокілометровою пішохідною вулицею (спочатку злітно-посадковою). Перша черга району забезпечить 2850 житлових об'єктів та створить 7000 робочих місць. До речі, будинки створюватимуться на базі ангарів, що існують тут, і які служили гаражами для авіапарку та терміналами для пасажирів.
Прогнозується, що всього буде створено понад 41 5000 робочих місць та залучено близько 83 500 мешканців. Northcrest та його партнери зведуть понад 26 мільйонів квадратних метрів житлової площі, 9 мільйонів квадратних метрів комерційної нерухомості та 30 гектарів парків та відкритих просторів.
Очікується, що на завершення будівництва піде 30 років, і воно ведеться у семи окремих районах, що робить його одним із найбільших проєктів у сфері нерухомості в Канаді. І поки скептики недовірливо відмахуються від обіцянок, бізнесмени придивляються до житлового проєкту.
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