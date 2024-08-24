Україна повернула 115 полонених захисників: перші фото та відео

«Дякую кожному підрозділу, який поповнює наш обмінний фонд», – Зеленський

Додому повернулися 115 полонених українців. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Це воїни Національної гвардії, Збройних Сил, Військово-морських сил, Державної прикордонної служби.

«Ми пам’ятаємо про кожного й кожну. Шукаємо та докладаємо максимум зусиль, щоб повернути всіх. Дякую кожному підрозділу, який поповнює наш обмінний фонд. Це наближає звільнення наших військових, наших цивільних із російського полону. Дякую нашій команді та партнерам, ОАЕ за те, що наші люди повертаються додому», – повідомив президент.

Раніше повідомлялося, що Україна та Росія планують сьогодні, 24 серпня, обміняти 115 полоненими за посередництва Об’єднаних Арабських Еміратів.

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Нагадаємо, минулого тижня уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що найближчим часом обміну полоненими у форматі «всіх на всіх» із Російською Федерацією не відбудеться. Натомість українська сторона робить усе можливе, щоб великі обміни полоненими відбулися.

Раніше Лубінець провів розмову із російською уповноваженою з прав людини Тетяною Москальковою щодо обміну полоненими на тлі просування ЗСУ в Курській області.

До слова, Україна із російського полону передусім планує повертати важко поранених, жінок і тих, хто перебуває в полоні вже довгий час та воїнів з «Азовсталі»