Уряд відклав програму кешбеку за купівлю українських товарів

Українці зможуть отримати компенсацію частини оплати за товари та послуги, вироблені в країні

Запуск анонсованої в лютому програми «Український кешбек» відкладено до вересня

Програма «Український кешбек», яка передбачає повернення коштів за купівлю товарів українських виробників було відкладено до вересня. Про це заявила очільниця Мінекономіки Юлія Свириденко.

«У нас є ідея запровадження кешбеку на українські товари... Зараз працюємо над якраз нормативним документом, який, я сподіваюся, що впродовж місяця, може з яким ми вийдемо, з фіналізованою редакцією», – розповіла Свириденко.

Глава відомства також зазначила, що наразі запрацював кешбек на придбання української сільгосптехніки, хоча і визнала, що програма компенсацій за придбання техніки вітчизняного виробництва вже працювала раніше, у 2017 році.

Нагадаємо, українці зможуть отримати компенсацію частини оплати за товари та послуги, вироблені в країні. Програма кеш беку «Купуй українське» запрацює вже цього року. Про це заявив президент Володимир Зеленський на презентації платформи «Зроблено в Україні».

За словами глави України, відповідне доручення він дав уряду, наразі цю програму розробляють, і вона повинна запрацювати вже цьогоріч.

Раніше повідомлялося, що запуск анонсованої в лютому програми «Український кешбек» буде реалізовано до кінця літа.

До слова, в Україні в разі додаткової мобілізації значно збільшиться кількість військовослужбовців і держава потребуватиме 300 млрд грн на їх забезпечення. Тому народна депутатка від «Слуги народу», голова Комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа запропонувала збільшити військовий збір та ввести податки на розкіш.