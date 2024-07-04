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Олексій Голобуцький Заступник директора «Агентство моделювання ситуацій»

На що українці згодні заради миру, або Про маніпуляції у соцопитуваннях

glavcom.ua
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Ворожі інфоресурси розганяють новину, що українці готові віддати частину територій в обмін на мир
фото з відкритих джерел

«Кремлівське лобі в ЄС справді почувається надто вільно»

Бачите це «опитування Євроради з міжнародних стосунків» (ECFR)? Яке твердить, що майже половина українців цілком згодна обміняти території на «збереження незалежності і свободу вибору НАТО і ЄС».

  • 45% – нібито згодні на втрату захоплених Росією територій в обмін на свободу вибору вступу до НАТО та ЄС, збереження армії та незалежності.
  • 26% – нібито воліли б повернути окуповану територію, але віддати армію, ухвалити нейтральний статус і відмовитись від ЄС та НАТО.
  • 29% – не знають, як краще.

Його вже активно розганяють ворожі помийки.

Давно не бачив настільки безсоромної, навіть хамської маніпуляції.

На що українці згодні заради миру, або Про маніпуляції у соцопитуваннях фото 1

Якби хтось хотів дійсно заміряти настрої українців, то вибір варіантів мав відповідати хоч трохи реаліям і настроям: «згоден відмовитись від Криму в обмін на мирну угоду», «згоден відмовитись від Криму й Донбасу, але Запоріжчину й Херсонщину хай повернуть», «згоден обміняти на мир всі 4 регіони по лінії зіткнення», «згоден обміняти всі 4 регіони по адміністративних кордонах, як вимагає Путін», ну і «нехай повертають все протягом кількох десятиліть», «все має бути повернуто при укладанні мирної угоди».

А зв'язування в одне ціле «віддати території – це зберегти суверенітет» – взагалі абсурд. Як і нібито можливий «торг» – відмовитись від ознак суверенітету, а добрий Путін віддасть окуповане вже несуверенній, залежній від нього «Малоросії».

Якщо та Єврорада дійсно отаке оприлюднила, а не заявить незабаром, що це «витік робочих матеріалів» (як це часто з подібною відвертою заказухою трапляється), – то ступінь безсоромності зашкалює. Кремлівське лобі в ЄС справді почувається надто вільно. І вуглеводневих мільярдів все ще вистачає на забезпечення подібної «дружньої підтримки».

Але наскільки вони активізувались в очікуванні мирного саміту – підключають всіх, кого можуть...

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Джерело
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Теги: соцопитування українці переговори

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