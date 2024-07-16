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Економічний комітет Ради викликав «на килим» міністра енергетики

Христина Жиренко
glavcom.ua
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Економічний комітет Ради викликав «на килим» міністра енергетики
Міністр енергетики Герман Галущенко
фото: reuters

Економічний комітет Ради розкритикував ініціативу щодо уніфікації тарифу на розподіл електроенергії: це призведе до втрати робочих місць

Комітет з питань економічного розвитку на своєму засіданні розглянув питання щодо уніфікації тарифу на розподіл електроенергії, який пропонує провести Нацкомісія з енергетики. Комітет дійшов висновку, що така уніфікація може мати серйозні негативні наслідки для промисловості і для економіки України в цілому, зокрема – призведе до втрати робочих місць та падіння обсягів виробництва.

Тому Комітет запросив на своє засідання голову НКРЕКП Валерія Тарасюка та міністра енергетики Германа Галущенка, щоб запитати про причини такого рішення. Про це йдеться у офіційному листі Комітету.

Як відомо, зараз в Україні споживачі електроенергії діляться на два класи: 1 клас – великі споживачі (промисловість), які використовують електричну енергію напругою 27,5 кВ, і 2 клас – всі інші споживачі, для яких напруга у мережі понижується.

Скасування розподілу на класи, яке пропонують у НКРЕКП, по суті призведе до того, що промисловість буде платити двічі – за власну та загальну інфраструктуру. Це не лише підвищить їхні операційні витрати, але й негативно вплине на конкурентоспроможність української промислової продукції на міжнародному ринку, вказують у Комітеті ВР.

«Скасування розподілу на класи споживачів електричної енергії спричинить значне зростання витрат у галузі і зробить виробництво нерентабельними. Це спричинить зниження обсягів виробництва, втрату робочих місць, зниження експортного потенціалу, падіння надходжень до бюджету та неможливість подальшої допомоги силам оборони України. Додатковий фінансовий тягар на промисловість несе ризик скорочення обсягу інвестицій, негативно позначиться на обсязі ВВП та знизить надходження до бюджету, оскільки промислові підприємства є основними платниками податків. Це ускладнить повоєнне відновлення України та може призвести до втрати цілих галузей економіки», – кажуть депутати.

У Комітеті також зауважили, що у всіх країнах Європейського Союзу існує диференціація тарифів на послуги з розподілу електричної енергії. Причому кількість таких класів зазвичай перевищує три, в той час як в Україні їх лише два. Тому, у контексті євроінтеграційних процесів, Україні слід удосконалювати систему класифікації споживачів, а не уніфікувати тарифну політику.

Нагадаємо, раніше металургійний гігант «АрселорМіттал Кривий Ріг» закликав уряд не допустити уніфікації тарифу на розподіл е/е. Як зазначили на підприємстві, це стане руйнівним ударом по великій промисловості та матиме негативний вплив на економіку країни.

До слова, уніфікація тарифів на розподіл електроенергії призведе до порушення «каскадного» принципу їх побудови, дублювання витрат промислових підприємств, і суперечить європейській практиці ціноутворення. Про це йдеться у новому дослідженні GMK Center.

Теги: НКРЕКП промисловість Герман Галущенко міністр енергетика

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