У тимчасово окупованому Енергодарі зруйновано підстанцію «Луч»

Електропостачання ЗАЕС цього разу безпосередньо не постраждало

У тимчасово окупованому місті Енергодар Запорізької області зруйновано електропідстанцію «Луч». Про це йдеться в пресрелізі Міжнародного агентства атомної енергетики (МАГАТЕ).

Експерти агенції відвідали електропідстанцію «Луч», яка, за твердженням представників ЗАЕС, зазнала пошкоджень внаслідок атаки безпілотника в середу, 19 червня. Це вже друге пошкодження цієї підстанції з 2022 року. Після атаки у середу ввечері місто Енергодар було знеструмлене.

Підстанція «Луч» зазвичай забезпечує електроенергією частину міста й інші райони, такі як водонасосна станція, промислова зона та навколишні невеликі міста. Станом на четвер, 20 червня, частина Енергодару отримувала електроенергію через лінію електропередач «Радуга». Електропостачання ЗАЕС цього разу безпосередньо не постраждало, адже станція не отримує електроенергію ззовні ані від підстанції «Луч», ані від підстанції «Радуга».

«Запорізька атомна електростанція, яка вже втратила доступ до більшості зовнішніх ліній електропередач, є особливо вразливою в цьому відношенні. Під час повномасштабного вторгнення вона неодноразово втрачала зовнішнє живлення. Пошкодження підстанції «Луч» безпосередньо вплинуло на персонал станції, який проживає в Енергодарі, що прилягає до ЗАЕС, а отже, також вплинуло на ядерну безпеку», – заявив гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

У звіті також зазначається, що впродовж останнього тижня тривали ознаки воєнної активності, зокрема вибухи біля майданчика АЕС 16 і 17 червня. Представники Запорізької АЕС повідомили експертам агенції, що впливу на сам майданчик та поблизу нього не було. Більшість днів експерти МАГАТЕ також чули вибухи далі від місця події.

Мерія Енергодару повідомила, що з 19 червня у місті відсутнє електропостачання. 20 червня його частково вдалося відновити, але деякі мікрорайони залишаються без електроенергії. Це пов'язано з обстрілами підстанції російськими військовими.

Нагадаємо, команда експертів Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), що перебувають на окупованій росіянами Запорізькій АЕС, повідомили, що чули вибухи. Зокрема, 11 червня вибухнула одна з мін, розташованих поруч із водоймою-охолоджувачем ЗАЕС. Жодного фізичного збитку чи постраждалих під час вибуху не було. Його причину команда МАГАТЕ не уточнила.