Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

У тимчасово окупованому Енергодарі зруйновано підстанцію «Луч»

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
У тимчасово окупованому Енергодарі зруйновано підстанцію «Луч»
Експерти МАГАТЕ відвідали електропідстанцію «Луч»
фото: МАГАТЕ

Електропостачання ЗАЕС цього разу безпосередньо не постраждало

У тимчасово окупованому місті Енергодар Запорізької області зруйновано електропідстанцію «Луч». Про це йдеться в пресрелізі Міжнародного агентства атомної енергетики (МАГАТЕ).

Експерти агенції відвідали електропідстанцію «Луч», яка, за твердженням представників ЗАЕС, зазнала пошкоджень внаслідок атаки безпілотника в середу, 19 червня. Це вже друге пошкодження цієї підстанції з 2022 року. Після атаки у середу ввечері місто Енергодар було знеструмлене.

Підстанція «Луч» зазвичай забезпечує електроенергією частину міста й інші райони, такі як водонасосна станція, промислова зона та навколишні невеликі міста. Станом на четвер, 20 червня, частина Енергодару отримувала електроенергію через лінію електропередач «Радуга». Електропостачання ЗАЕС цього разу безпосередньо не постраждало, адже станція не отримує електроенергію ззовні ані від підстанції «Луч», ані від підстанції «Радуга».

«Запорізька атомна електростанція, яка вже втратила доступ до більшості зовнішніх ліній електропередач, є особливо вразливою в цьому відношенні. Під час повномасштабного вторгнення вона неодноразово втрачала зовнішнє живлення. Пошкодження підстанції «Луч» безпосередньо вплинуло на персонал станції, який проживає в Енергодарі, що прилягає до ЗАЕС, а отже, також вплинуло на ядерну безпеку», – заявив гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

У звіті також зазначається, що впродовж останнього тижня тривали ознаки воєнної активності, зокрема вибухи біля майданчика АЕС 16 і 17 червня. Представники Запорізької АЕС повідомили експертам агенції, що впливу на сам майданчик та поблизу нього не було. Більшість днів експерти МАГАТЕ також чули вибухи далі від місця події.

Мерія Енергодару повідомила, що з 19 червня у місті відсутнє електропостачання. 20 червня його частково вдалося відновити, але деякі мікрорайони залишаються без електроенергії. Це пов'язано з обстрілами підстанції російськими військовими.

Нагадаємо, команда експертів Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), що перебувають на окупованій росіянами Запорізькій АЕС, повідомили, що чули вибухи. Зокрема, 11 червня вибухнула одна з мін, розташованих поруч із водоймою-охолоджувачем ЗАЕС. Жодного фізичного збитку чи постраждалих під час вибуху не було. Його причину команда МАГАТЕ не уточнила.

Читайте також:

Теги: безпілотник Енергодар МАГАТЕ Запорізька АЕС

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ракетний удар по Харкову, збиття російського Су-25. Головне за 23 травня
Ракетний удар по Харкову, збиття російського Су-25. Головне за 23 травня
23 травня, 21:00
В Україні масштабна повітряна тривога тривала майже три години
В Україні масштабна повітряна тривога тривала майже три години
1 червня, 05:34
У Запоріжжі пролунали вибухи
У Запоріжжі пролунали вибухи
1 червня, 03:09
У Вінниці під час повітряної тривоги пролунали вибухи
У Вінниці під час повітряної тривоги пролунали вибухи
1 червня, 02:32
Через падіння уламків на Київщині пошкоджено приватний будинок, АЗС, гараж
На Київщині рятувальники гасять пожежу, яка виникла внаслідок нічної атаки (фото)
12 червня, 08:16
«У перспективі на лінії роботи певною мірою замінять військових»
Від лінії фронту і аж за Урал. Заступник міністра оборони України розказав, куди долетять БПЛА
11 червня, 20:18
Губернатор Ростовської області заявляв, що російська ППО «успішно відбила атаку безпілотників»
Атака на аеродром «Морозовськ»: з'явилися супутникові знімки наслідків
14 червня, 18:31
Жителі Липецька повідомили про вибухи
Росія заявляє про атаку безпілотників на дві області
17 червня, 06:04
Уночі Ростовську область атакували безпілотники, внаслідок чого спалахнув нафтооб'єкт
Атака дронів на нафтобазу у Ростовській області: з'явилися супутникові фото
18 червня, 19:50

Події в Україні

У тимчасово окупованому Енергодарі зруйновано підстанцію «Луч»
У тимчасово окупованому Енергодарі зруйновано підстанцію «Луч»
В Україні оголошено повітряну тривогу
В Україні оголошено повітряну тривогу
Карта бойових дій в Україні станом на 22 червня 2024 року
Карта бойових дій в Україні станом на 22 червня 2024 року
Масштабна повітряна тривога тривала 25 хвилин
Масштабна повітряна тривога тривала 25 хвилин
DeepState: РФ окупувала село на Бахмутському напрямку
DeepState: РФ окупувала село на Бахмутському напрямку
«Сина хрестив, але стосунки не підтримую». Єрмак прокоментував скандал із Тищенком
«Сина хрестив, але стосунки не підтримую». Єрмак прокоментував скандал із Тищенком

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
37K
Генерали – на фронт, скорочення ледарів у Генштабі та нові бригади. 10 ключових новацій Сирського
36K
Провокація? На грі Україна – Словаччина був помічений великий прапор з дивним написом
28K
Павло Зібров: Чому президент, Верховна Рада не можуть позбавити звань тих, хто підтримує Путіна?
12K
Рятуйте ТЦК! Хто і як зриває мобілізацію
12K
Втрати ворога станом на 21 червня 2024 – Генштаб ЗСУ
8757
Календар усіх матчів Євро-2024: результати поєдинків футбольного дербі

Новини

Підвищення цін на дизпаливо та бензин. Українська зернова асоціація звернулася до парламенту
Вчора, 11:52
Атака на Краснодарський край, дозвіл США бити по прикордонню РФ: головне за ніч
Вчора, 06:42
Майже мільярд євро ЄС відправив Росії за метали у 2024 році
20 червня, 15:04
Удари по аеродромах РФ. Британська розвідка повідомила про наслідки
20 червня, 12:38
Атака на НПЗ у Краснодарському краї, удар по українській енергетиці: головне за ніч
20 червня, 06:40
Обвал мосту у столиці: рух транспорту під Повітрофлотським шляхопроводом відновлено
19 червня, 23:20

Прес-релізи

Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
5 червня, 16:27
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua