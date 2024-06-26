Російське «керівництво» ЗАЕС допомагає військовим РФ мародерити об’єкт

Окупанти планомірно перетворили ЗАЕС на військовий об’єкт

Призначений окупантами заступник директора захопленої Запорізької атомної електростанції Едуард Атакіщев допомагає військовим вивозити зі станції незадіяне обладнання. Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС).

Як зазначається, за повідомленнями місцевих, відряджений з Ростова Атакіщев відповідає за підписання фіктивних угод щодо передання незатребуваного майна станції на потреби окупантів, а також їхнє розміщення на території.

«Він постійно пересувається в оточенні військових і майже не з’являється в Енергодарі, переважно перебуваючи в Москві. Вся діяльність Атакіщева підпорядкована національному центру управління «оборони» РФ. Це є черговим свідченням того, що росіяни планомірно перетворили ЗАЕС на військовий об’єкт», – зауважив в ЦНС.

Раніше повідомлялося, що Енергодар залишився без світла на 16 годин, оскільки у місті було пошкоджено другу підстанцію. Зазначається, що експерти МАГАТЕ, у суботу, 22 червня відвідали підстанцію «Радуга» в Енергодарі, «щоб оглянути пошкодження одного з двох трансформаторів, яке, за повідомленням станції, було спричинене атакою безпілотника напередодні ввечері». Підстанція використовувалася для часткового забезпечення електроенергією п'яти районів Енергодара. Зазначається, що у середу була зруйнована ще одна з підстанцій Енергодара – «Луч».

До відома, команда експертів Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), що перебувають на окупованій росіянами Запорізькій АЕС, повідомила, що чули вибухи. Зокрема, 11 червня вибухнула одна з мін, розташованих поруч із водоймою-охолоджувачем ЗАЕС. Жодного фізичного збитку чи постраждалих під час вибуху не було. Його причину команда МАГАТЕ не уточнила.

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