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МАГАТЕ: біля ЗАЕС зруйновано одну зі станцій радіаційного моніторингу (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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МАГАТЕ: біля ЗАЕС зруйновано одну зі станцій радіаційного моніторингу (фото)
У МАГАТЕ заявили, що з початку повномасштабного вторгнення в 30-кілометровій зоні навколо ЗАЕС чотири станції радіаційного контролю з наявних 14 були виведені з ладу
Фото: ЗАЕС

Руйнування станції ще більше знизило ефективність можливостей з виявлення та вимірювання радіоактивних викидів за межами майданчика

Цього тижня через обстріли та пожежу було зруйновано зовнішню станцію радіаційного моніторингу біля Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС). Про це повідомило Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) з посиланням на інформацію, надану ЗАЕС, яка перебуває під контролем російських окупантів.

Руйнування цієї станції ще більше знизило ефективність можливостей з виявлення та вимірювання радіоактивних викидів за межами майданчика під час надзвичайної ситуації, заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

Унаслідок артилерійського обстрілу і подальшого загоряння було зруйновано станцію зовнішнього радіаційного контролю ЗАЕС
Унаслідок артилерійського обстрілу і подальшого загоряння було зруйновано станцію зовнішнього радіаційного контролю ЗАЕС

У повідомленні наголошується, що за заявами, зв'язок із цією станцією моніторингу, розташованою приблизно за 16 км на південний захід від ЗАЕС, було втрачено ще в понеділок удень, 24 червня. Однак, як підкреслюється, через ситуацію з безпекою експерти не змогли отримати доступ до місця, щоб підтвердити пошкодження.

У МАГАТЕ заявили, що з початку повномасштабного вторгнення в 30-кілометровій зоні навколо ЗАЕС чотири станції радіаційного контролю з наявних 14 були виведені з ладу і наразі недоступні.

МАГАТЕ: біля ЗАЕС зруйновано одну зі станцій радіаційного моніторингу (фото) фото 1

«Втрата однієї станції радіаційного контролю не має прямого впливу на безпеку на ЗАЕС, але є частиною триваючої ерозії комплексу заходів безпеки під час війни, що залишається джерелом глибокого занепокоєння», – заявив Гроссі.

Руйнування станції моніторингу «підтвердила» й окупаційна адміністрація ЗАЕС, зазначивши, що пост радіаційного контролю у Великій Знам'янці нібито було повністю знищено внаслідок «артилерійського обстрілу ЗСУ».

Раніше МАГАТЕ повідомляло, що в окупованому Енергодарі пошкоджено дві підстанції.

Теги: МАГАТЕ Запорізька АЕС

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