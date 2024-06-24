МАГАТЕ: В окупованому Енергодарі пошкоджено дві підстанції

Експерти МАГАТЕ, у суботу, 22 червня відвідали підстанцію «Радуга» в Енергодарі

Енергодар залишився без світла на 16 годин, оскільки у місті було пошкоджено другу підстанцію. Про це у звіті МАГАТЕ заявив гендиректор Рафаель Гроссі.

«Місто, де проживає більшість персоналу Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС), залишилося без електроенергії на 16 год на вихідних після того, як друга підстанція в цьому районі зазнала пошкоджень і була виведена з експлуатації», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що експерти МАГАТЕ, у суботу, 22 червня відвідали підстанцію «Радуга» в Енергодарі, «щоб оглянути пошкодження одного з двох трансформаторів, яке, за повідомленням станції, було спричинене атакою безпілотника напередодні ввечері». Підстанція використовувалася для часткового забезпечення електроенергією п'яти районів Енергодара. Зазначається, що у середу була зруйнована ще одна з підстанцій Енергодара – «Луч».

«Через два дні після візиту до Енергодара для оцінки ступеня пошкодження підстанції «Луч» експерти МАГАТЕ вчора побачили електричні компоненти та інші уламки безпілотників на підстанції «Радуга», а також пристрій, що не розірвався, на землі біля пошкодженого трансформатора», – повідомили в МАГАТЕ.

Генеральний директор МАГАТЕ Гроссі засудив інциденти. «Хто б за цим не стояв, це має припинитися. Використання дронів проти станції та її околиць стає все більш частим явищем. Це абсолютно неприйнятно і суперечить основам безпеки та конкретним принципам, які були прийняті одноголосно», – завив він.

Раніше повідомлялося, що експерти агенції відвідали електропідстанцію «Луч», яка, за твердженням представників ЗАЕС, зазнала пошкоджень внаслідок атаки безпілотника в середу, 19 червня.

Мерія Енергодару повідомила, що з 19 червня у місті відсутнє електропостачання. 20 червня його частково вдалося відновити, але деякі мікрорайони залишаються без електроенергії. Це пов'язано з обстрілами підстанції російськими військовими.

Нагадаємо, команда експертів Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), що перебувають на окупованій росіянами Запорізькій АЕС, повідомили, що чули вибухи. Зокрема, 11 червня вибухнула одна з мін, розташованих поруч із водоймою-охолоджувачем ЗАЕС. Жодного фізичного збитку чи постраждалих під час вибуху не було. Його причину команда МАГАТЕ не уточнила.