Спека з грозами: прогноз погоди на 27 липня

В Україні буде суха погода

Завтра, 27 липня, по Україні очікується мінлива хмарність та переважно суха погода. Лише на півночі країни вдень місцями можливі короткочасні дощі з грозами. Вітер буде переважно північним, 5-10 м/с. Про це інформує Український гідрометеорологічний центр.

Температура вночі коливатиметься від 14° до 19°, на півдні країни до 23°. Вдень очікується спека: 27-32° по Україні, у західних областях 24-29°. На високогір'ї Карпат буде прохолодніше: вночі 7-12°, вдень 19-24°.

У Київській області також очікується мінлива хмарність, без опадів, але вдень місцями можливі короткочасні дощі з грозами. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура вночі 14-19°, вдень 27-32°. У Києві вночі 17-19°, вдень близько 30°.

Нагадаємо, що 27 липня відзначається, День медичного працівника в Україні, День Іглесії ні Крісто на Філіппінах, День Семи Сплячих у Латвії, і День свисту та свистунів.