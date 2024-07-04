Опади у низці областей, переважно до 33° тепла: прогноз погоди на 4 липня

У східних, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській та Запорізькій областях місцями сильна спека

4 липня у більшості областей пройдуть дощі. Температура вдень переважно сягатиме до 24-33° тепла. Про це повідомляє Укргідрометцентр

У четвер буде хмарно з проясненнями. У західних, Житомирській, Вінницькій, вдень і в Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Одеській та Миколаївській областях короткочасні дощі, грози. На решті території без опадів.

Вітер переважно північно-західний, на Лівобережжі південно-східний, 5-10 м/с. Нижче додаємо інтерактивну карту, яка показує поточні пориви вітру у вашому регіоні.

Температура повітря у західних та Житомирській областях вночі сягатиме 10-15°, вдень – 19-24°. У Карпатах вночі очікується 6-11°, вдень – 13-18°.

На решті території вночі температура коливатиметься від 16 до 21°, вдень очікується 28-33°. У східних, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській та Запорізькій областях місцями сильна спека до 35-38°.

На Київщині хмарно з проясненнями. Вночі без опадів, вдень пройде короткочасний дощ, місцями по області гроза. Вітер північно-західний, досягатиме швидкості 5-10 м/с.

Температура в Київській області становитиме від 16° до 21° тепла вночі та 28-33° тепла вдень. У Києві стовпчики термометрів покажуть 19-21° тепла вночі та близько 30° тепла вдень.