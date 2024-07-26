Грози та сильний вітер: погода на 26 липня

Сьогодні в деяких областях будуть грози з сильним вітром

У п'ятницю, 26 липня, українців очікує нестабільна погода. За даними синоптиків, у західних, Житомирській, Вінницькій, Одеській та Миколаївській областях прогнозують грози, а вдень на Вінниччині, Одещині та Миколаївщині можливі град та сильні пориви вітру до 20 метрів за секунду. Про це інформує Український гідрометеорологічний центр.

Температура вночі 14-19°, на півдні країни до 22°.Вдень температура повітря значно підвищиться, особливо на південному сході, досягаючи 33 градусів. У західних, Вінницькій та Одеській областях 20-25° (в Карпатах вночі 8-13°, вдень 14-19°).

Український гідрометеорологічний центр

На Київщині очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер буде північно-східний, зі швидкістю 3-8 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься від 14 до 19 градусів тепла, а вдень підніметься до 25-30 градусів.

У столиці, Києві, вночі температура становитиме 17-19 градусів, а вдень прогріється до 27-29 градусів. Протягом дня можливі зручні умови для прогулянок і відпочинку на свіжому повітрі.

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