Міноборони назвало посади в армії, на які першочергово потрібні люди

Є велика кількість вакансій в армії, які пов’язані з логістикою, обслуговуванням і ремонтом

Міноборони наразі має потребу у поповненні новими військовослужбовцями різних спеціальностей, переважно у ті частини, які безпосередньо беруть участь у стримуванні військ РФ. Про це повідомив уповноважений Міністерства оборони з рекрутингу Олексій Бежевець в ефірі телемарафону.

За словами Бежевеця, йдеться про такі посади, як:

водії,

механіки,

стрільці,

оператори всіх видів озброєння,

обслуга артилеристів,

оператори безпілотників

медики.

«Окремий шлях зараз для медиків створений, щоб людина, яка має хоча б базову медичну освіту, могла в армію зайти саме на посаду, що передбачає медичну допомогу», – зазначив Бежевець.

Також, за його словами, є велика кількість вакансій в армії, які пов’язані з логістикою, обслуговуванням і ремонтом. Окрім цього, є вакансії на штабні посади.

Загалом, як зазначив Бежевець, у центрах рекрутингу зараз понад 2000 вакансій. Ще 10 000 різних вакансій розміщені онлайн безпосередньо військовими частинами.

«Це те поле вакансій, з якого може підбиратися людиною те, що її цікавить. З цих понад 10 000 вакансій можна підібрати різні конкретні вакансії, які максимально близькі за фахом, за досвідом, за баченням людини», – запевнив уповноважений Міноборони з рекрутингу.

Раніше Міноборони повідомило, які доплати матимуть важкопоранені військові.