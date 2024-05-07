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Міноборони назвало посади в армії, на які першочергово потрібні люди

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Міноборони назвало посади в армії, на які першочергово потрібні люди
У центрах рекрутингу Міноборони зараз понад 2000 вакансі
фото з відкритих джерел

Є велика кількість вакансій в армії, які пов’язані з логістикою, обслуговуванням і ремонтом

Міноборони наразі має потребу у поповненні новими військовослужбовцями різних спеціальностей, переважно у ті частини, які безпосередньо беруть участь у стримуванні військ РФ. Про це повідомив уповноважений Міністерства оборони з рекрутингу Олексій Бежевець в ефірі телемарафону.

За словами Бежевеця, йдеться про такі посади, як:

  • водії,
  • механіки,
  • стрільці,
  • оператори всіх видів озброєння,
  • обслуга артилеристів,
  • оператори безпілотників
  • медики.

«Окремий шлях зараз для медиків створений, щоб людина, яка має хоча б базову медичну освіту, могла в армію зайти саме на посаду, що передбачає медичну допомогу», – зазначив Бежевець.

Також, за його словами, є велика кількість вакансій в армії, які пов’язані з логістикою, обслуговуванням і ремонтом. Окрім цього, є вакансії на штабні посади.

Загалом, як зазначив Бежевець, у центрах рекрутингу зараз понад 2000 вакансій. Ще 10 000 різних вакансій розміщені онлайн безпосередньо військовими частинами.

«Це те поле вакансій, з якого може підбиратися людиною те, що її цікавить. З цих понад 10 000 вакансій можна підібрати різні конкретні вакансії, які максимально близькі за фахом, за досвідом, за баченням людини», – запевнив уповноважений Міноборони з рекрутингу. 

Раніше Міноборони повідомило, які доплати матимуть важкопоранені військові.

Теги: Міноборони армія

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