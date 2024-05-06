Стало відомо, за якими статтями Росія оголосила в розшук українських політиків

Данилову загрожує до 30 років позбавлення волі у країні-агресорці, а Авакову – довічне ув’язнення

Ексспікеру Ради Володимиру Гройсману загрожує у Росії до 30 років ув'язнення, а колишньому міністру внутрішніх справ Арсену Авакову – довічне позбавлення волі. Про те, за якими статтями їх оголосила у розшук країна-агресорка, пишуть росЗМІ.

Зокрема, Росією оголошені в розшук колишній секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данилов, екс-міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, колишній глава МЗС України Павло Клімкін, ексголовнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак та ексспікер Верховної Ради Володимир Гройсман.

Хомчак, Аваков, Гройсман та Клімкін розшукуються за статтею 356 ч.1 КК РФ («Застосування заборонених засобів та методів ведення війни»). Олексій Данилов розшукується за статтями «Терористичний акт» та «Організація злочинної спільноти (злочинної організації) або участь у ній». У сумі Данилову загрожує до 30 років ув'язнення.

Аваков у розшуку за статтями 126 ч.3 «Викрадення людини організованою групою», 105 ч.2 «Вбивство двох або більше осіб», 282 ч.2 «Розпалювання ненависті або ворожнечі, а також приниження людської гідності», 144 ч.3 «Перешкода законній професійній діяльності журналістів». За даними слідства, з відома Авакова та інших осіб з-поміж вищих керівників Міноборони України нібито було організовано викрадення журналістів «Зірки» Андрія Сушенкова та Антона Малишева. Спільно за всіма статтями йому загрожує довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, російське МВС також оголосило в розшук президента України Володимира Зеленського та його попередника Петра Порошенка. Їх також розшукуватимуть за неназваними кримінальними статтями.

Це не вперше, коли у РФ українських посадовців оголошують у розшук. Так, у березні суд у Москві заочно арештував голову СБУ Василя Малюка за нібито скоєння терористичного акту, його оголосили у федеральний та міжнародний розшук.