Міноборони повідомило, які доплати матимуть важкопоранені військові

Винагорода буде виплачуватися за час перебування на стаціонарному лікуванні військового, включаючи час переміщення до лікарняного закладу.

Під час відпустки за військовослужбовцем залишається його грошове забезпечення

Військовослужбовці, які отримали важкі поранення (контузії, травми та каліцтва) під час захисту Батьківщини та перебувають на стаціонарному лікуванні в закладах охорони здоров’я, матимуть додаткові винагороди. Про це повідомила заступниця міністра оборони України Наталія Калмикова в інтерв'ю «Укрінформу».

«Це стосується, до речі, і закордонних лікарень. Ця винагорода становить 100 тисяч. Вона виплачується за час перебування на стаціонарному лікуванні, включаючи час переміщення до лікарняного закладу. Окрім того вона виплачується бійцям, які перебувають у відпустці для лікування після тяжкого поранення за висновком ВЛК», – сказала вона.

За словами посадовиці, під час відпустки за військовослужбовцем залишається його грошове забезпечення. Однак при цьому існує ще таке поняття як грошова допомога для оздоровлення. Її надають захисникам за рапортом, в т.ч. у разі вибуття їх у щорічну основну відпустку або її частину.

Раніше очільниця Комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики Анастасія Радіна повідомила, що Верховна Рада 28 червня ухвалила закон щодо виплат українським військовим. Тепер виплати пораненим захисникам зросли від 700 грн на місяць до 20100 грн.