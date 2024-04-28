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Окупанти активізувалися на декількох напрямках і заявили про просування: аналіз ISW

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Окупанти активізувалися на декількох напрямках і заявили про просування: аналіз ISW
фото: Генштаб ЗСУ

На східній околиці Часового Яру тривають важкі бої

Російські війська активізували операції поблизу Сватового. Окупанти заявили про просування в районі кордону Донецько-Запорізької області та захоплення Кислівки на Харківщині. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Просування українських сил

Російські війська активізували операції на північний захід від Сватового і, як повідомляється, захопили Кислівку станом на 27 квітня. Російські блогери стверджували, що частини російської танкової армії прорвали українську оборону в Кислівці, а кілька блогерів стверджували, що російські війська захопили весь населений пункт. Російський блогер стверджував, що російські війська напівоточили сусідні українські сили в Котлярівці. ISW не знайшов візуального підтвердження цих заяв. 

27 квітня бої тривали на південний захід від Сватового та в районі Кремінної, але підтверджених змін на лінії фронту не було.

Обмежені позиційні бойові дії тривали на Сіверському напрямку поблизу Спірного та Виїмки, але підтверджених змін на лінії фронту не було.

Російські війська продовжували наступальні дії в районі Часового Яру, однак підтверджених змін лінії фронту не було. Російські мілблогери стверджували, що на східній околиці Часового Яру тривають важкі бої та що російські війська намагаються зачистити позиції в лісовій зоні на схід від Часового Яру.

Окупанти нещодавно підтвердили наступ на захід від Донецька. Геолокаційні кадри показують, що російські війська просунулися в центрі Красногорівки в напрямку кільця. Російські джерела продовжували стверджувати, що російські сили повністю контролювали Новомихайлівку.

Російські джерела стверджували, що російські війська просунулися в районі кордону Донецько-Запорізької області 27 квітня. Російський блогер стверджував, що загарбники просунулися на 400 метрів у глибину поблизу Урожайного та на 100 метрів у глибину біля Старомайорського, але ISW не спостерігав візуальних доказів цих російських заяв.

27 квітня тривали позиційні бойові дії на заході Запорізької області, однак підтверджених змін лінії фронту не було. Позиційні бої тривали поблизу Роботиного та на північний захід від Вербового.

Тривали позиційні бої на лівому березі Херсонської області, зокрема в районі Кринок. Російський блогер заявив, що українські сили зберігають незначну присутність біля Антонівського мосту.

Нагадаємо, армія Російської Федерації захопила село Бердичі, що у Донецькій області, вивісивши на західних околицях свій прапор.

Як повідомлялося, ворогу вдалося прорватися і закріпитися в певній частині Очеретиного, що поблизу Авдіївки.

Теги: ЗСУ армія війна фронт наступ

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