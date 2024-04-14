Україна використовує давньоримську зброю, щоб зупиняти російські вантажівки – Forbes

Кальтропи можна датувати щонайменше 313 роком до нашої ери, коли армія Олександра Македонського використовувала їх проти перської кавалерії

Кальтропи в різних формах використовувалися впродовж усієї стародавньої та середньовічної епохи

Російські війська на фронті зіткнулися з новою загрозою – металевими перешкодами, що скидаються з українських дронів, так званими кальтропами. Як пише Forbes, це нове геніальне використання стародавньої зброї, яке створює проблеми для і без того перевантаженого російського ланцюжка поставок, зупиняючи транспортні засоби, щоб їх могли вразити дрони-бомбардувальники.

Безпілотники-камікадзе FPV регулярно вражають російські вантажівки, що доставляють припаси у війська на передовій. Однак тепер водіям доводиться дивитися не тільки вгору, а й униз.

«Українські дрони усіяли дороги чотирикутною металевою зброєю, влаштованою так, що в який би бік вони не падали, одна точка завжди спрямована вгору. Назва «кальтроп» походить від латинського «ловець п’ят». Кальтропи можна датувати щонайменше 313 роком до нашої ери, коли армія Олександра Македонського використовувала їх проти перської кавалерії», – розповідає Forbes.

Кальтропи в різних формах використовувалися впродовж усієї стародавньої та середньовічної епохи і отримали нове дихання під час Другої світової війни – вони використовувалися рухом опору в Європі як спосіб пошкодження автомобільних шин. Вони були простішими і надійнішими за вибухівку, і їх можна було розкидати по дорогах, щоб зупинити німецькі машини.

Хоча у 2022 році українці масово виготовляли кальтропи, це були більші версії, які здебільшого встановлювали вручну. Однак нещодавно в соцмережах з'явилися відео, в яких росіяни скаржилися, що ЗСУ буквально засипають такими шипами прифронтові дороги.

Зазвичай російські військові перевозять запаси вночі, коли небезпека атак з FPV менша, але під час руху на високій швидкості ймовірність виявити на дорозі кальтропи невелика. Автомобіль, що потрапив в аварію, може втратити керування і розбитися. Однак головна небезпека походить від українських дронів, які чекають на свою «здобич» і скидають бомби, щойно машина зупиняється.

Як зазначають російські військові, українці також використовували дрони для скидання протитанкових мін. Але вони важчі, їх важче дістати, і вони можуть працювати ненадійно. Водночас кальтропи являють собою простий і недорогий спосіб зупинити вантажівку, так що її можна добити дроном.

«Тактика скидання кальтропів із дронів, безсумнівно, надихне на створення безлічі інших нових методів. Дрони вже можуть встановлювати міни, наземні датчики і навіть невеликих роботів. Єдиним обмеженням є уява користувачів», – підсумовує Forbes.

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