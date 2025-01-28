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«Послаблень не буде». Нардеп Веніславський прокоментував хід мобілізації

Катерина Іванова
glavcom.ua
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«Послаблень не буде». Нардеп Веніславський прокоментував хід мобілізації
Веніславський наголосив, що зараз не йдеться про примусову мобілізацію людей 18-25 років, однак є певні ініціативи із залучення їх до війська
фото з відкритих джерел

«Війна точно протягом кількох місяців не закінчиться. Мобілізація йде в плановому порядку і ніяких послаблень в цих питаннях не буде»

На сьогодні говорити про припинення бойових дій не доводиться, тому мобілізація триватиме як і раніше. Про це заявив народний депутат від «Слуги народу», член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський в інтервʼю «Уніан».

За його словами, роздуми і публічні висловлювання про можливе закінчення війни після приходу Трампа до влади лише шкодять інтересам національної безпеки та обороноздатності України.

«Це створює певну нервозність, невизначеність. Сподіватися на те, що війна буде завершена в найближчі місяці, в мене, як в людини, яка має трохи більше інформації із закритих джерел, немає жодних підстав. Війна точно протягом кількох місяців не закінчиться. Мобілізація йде в плановому порядку і ніяких послаблень в цих питаннях не буде», – заявив політик.

Веніславський наголосив, що зараз не йдеться про примусову мобілізацію людей 18-25 років, однак є певні ініціативи із залучення їх до війська.

«Торік ми отримали певну кількість молодих людей цього віку, які уклали контракт без примусу. Не можу казати, про яку кількість людей йдеться, оскільки ці дані є закритою інформацією під час війни», – підкреслив нардеп.

Раніше Веніславський заявив, що навіть якщо Верховна Рада ухвалить закон про демобілізацію, масового звільнення з військової служби військовослужбовців не буде навіть протягом наступних трьох місяців.

Також стало відомо, що Україна планує мобілізувати 160 тис. осіб у період з листопада до лютого. Однак військові експерти та українські чиновники скептично оцінюють можливість досягнення цієї мети, заявивши, що реалістичніше очікувати призову до 100 тис. осіб.

Нагадаємо, мобілізаційний резерв України на сьогодні становить 3,7 млн людей. А загальна кількість громадян чоловічої статі віком від 25 до 60 років – 11,1 млн.

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Теги: депутат війна мобілізація Федір Веніславський

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