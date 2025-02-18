Ліквідація пожежі триває. Міндовкілля повідомили про ситуацію на ЧАЕС

Рятувальники гасять загоряння вже п'ятий день

Уранці вівторка, 18 лютого, триває ліквідація наслідків влучання російського дрона в саркофаг на Чорнобильській АЕС. Про це інформує пресслужба Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України.

За їхніми даними, станом на 07:00 коливання поточних значень перебувають у звичних для кожного пункту межах. Радіаційний стан під постійним контролем.

За результатами огляду арки стало зрозуміло, що дронова атака пошкодила зовнішню обшивку. Також наскрізні руйнування завдані на площі до 15 метрів квадратних.

Фахівці виявили дефекти обшивки та пошкодження внутрішнього заповнювача обшивки. Також наявні руйнування болтових з’єднань.

Крім того, на несучих конструкцій деформовані вузли з’єднань верхньої частини гаража техобслуговування.

Нагадаємо, удару по саркофагу росіяни завдали вночі 14 лютого – перед початком Мюнхенської безпекової конференції. Відтоді рятувальники ліквідовують загоряння покрівлі. Як повідомив президент України Володимир Зеленський, російський ударний дрон з фугасною частиною влучив у захисне укриття на ЧАЕС, пожежу загасили, радіаційний фон не змінився, але пошкодження укриття оцінюються як суттєві.

У Міжнародному агентстві з атомної енергії (МАГАТЕ) підтвердили, що на Чорнобильській АЕС у ніч 14 лютого пролунав вибух над саркофагом, який захищає залишки реактора № 4, внаслідок чого зайнялася пожежа.

Термін експлуатації саркофага був запланований на близько 20-40 років, тому у 2000-х роках запроєктовано нове укриття. Новий чорнобильський саркофаг почали споруджувати 2012-го, а здали в експлуатацію 2019 року.

На створення було витрачено 400 тисяч кубометрів бетонної суміші і 7 тис. тонн металоконструкцій, термін будівництва – 206 днів. На будівництві працювало 90 тисяч людей.

Тим часом ДСНС запевняє: радіаційний фон після удару російського дрона по укриттю четвертого енергоблока Чорнобильської атомної електростанції – у нормі.