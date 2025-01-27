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Історик з Гарварду пояснив, чому більшість українців проти виборів

Іванна Гончар
glavcom.ua
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Історик з Гарварду пояснив, чому більшість українців проти виборів
Історик Гарвардського університету Сергій Плохій
фото з відкритих джерел

Плохій: «Більшість населення була і залишається категорично проти виборів сьогодні. Є відчуття самозбереження, яке тримає від зашкварів, виборчих дискусій»

Відчуття самозбереження, яке тримає від зашкварів, виборчих дискусій є підсвідомо у кожного українця. Внаслідок цього більшість українського населення виступає проти виборів. Таку думку висловив в інтерв’ю «Главкому» історик Гарвардського університету Сергій Плохій.

За його словами, українське суспільство не є настільки монолітним, як у середині чи наприкінці 2022 року. Однак історично воно є більш монолітним, ніж було на якомусь етапі перед початком великої війни. Історик стверджує, що рівень монолітності на сьогодні, якщо говорити історичними параметрами, є надзвичайно високим.

«Це і наслідок війни, і наслідок загрози, що врешті-решт розхитувати човен без кінця дуже небезпечно. Думаю, це підсвідомо є у кожного українця. Через це більшість населення була і залишається категорично проти виборів сьогодні. Тобто є відчуття самозбереження, яке тримає від зашкварів, виборчих дискусій», – підкреслив Плохій.

Гарвардський історик згадує, що у 2022-2023 роках кожен займався самоцензурою. Тоді у суспільстві не говорилось про негатив. Плохій зазначає, що сьогодні вже говорять, але роблять це у певних рамках.

«Саме тому, що озираються, думають, до чого це може призвести. Все тому, що є екзистенційна загроза суспільству, і вона тримає його у певних рамках», – наголосив Плохій.

Нагадаємо, що під час війни у В’єтнамі у США визначали кого призивати до армії за допомогою лотереї. У інтерв’ю «Главкому» історик Гарвардського університету Сергій Плохій розповів, наскільки вдалим був такий досвід.

Раніше історик з Гарварду оцінив імовірність Третьої світової.

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Теги: історія вибори війна українці населення Сергій Плохій

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