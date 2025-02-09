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Повітряна тривога в Києві тривала трохи більше 10 хв

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Повітряна тривога в Києві тривала трохи більше 10 хв
фото: glavcom.ua

Україну атакують «Шахеди»

У столиці та кількох областях пролунали сирени відбою повітряної тривоги. Проте деякі області і надалі атакують «Шахеди».

Актуальна карта повітряних тривог має такий вигляд:

Мапа укриттів для населення міста Києва

Нагадаємо, триває 1082-й день повномасштабної війни.

Російські загарбники завдали 90 авіаційних ударів, застосувавши 149 КАБ. Крім цього, росіяни залучили для ураження 961 дрон-камікадзе та здійснили понад чотирьох тисяч обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах. Від початку минулої доби відбулося 116 бойових зіткнень.

Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження, виснажуючи по всій лінії фронту.

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Теги: окупанти Київ ЗСУ війна укриття безпілотник населення дрон

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