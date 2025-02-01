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Потрощені будинки та пожежі: шахеди вночі атакували Київщину (фото)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Потрощені будинки та пожежі: шахеди вночі атакували Київщину (фото)
У Бориспільському районі пошкоджено ще два приватні будинки, господарчі приміщення та автомобіль
фото: Київська ОВА

На Київщині вночі двічі була повітряна тривога

Внаслідок нічної атаки на Київщину постраждав Бориспільський район. Про це повідомляє пресслужба Київської обласної військової адміністрації.

«Ворог не припиняє атаки за допомогою БпЛА на Київщину. Сьогодні вночі тривога оголошувалася двічі. В регіоні працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі», – йдеться в повідомленні.

Унаслідок падіння уламків збитої цілі у Бориспільському районі сталося загоряння приватного будинку. Пожежа ліквідована. Також пошкоджено ще два приватні будинки, господарчі приміщення та автомобіль. В будинках вибиті вікна, посічені фасади та покрівлі.

У Фастівському районі внаслідок падіння уламків сталася пожежа складського приміщення одного з підприємств на площі 30 м². Пожежа ліквідована.

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Постраждалих серед населення немає.

Також немає влучань в об’єкти критичної інфраструктури.

Нагадаємо, під час тривоги окупанти атакували Харківщину. У Харкові є влучання в житлову забудову.

На Полтавщині ворог атакував енергетику.

Крім того, є влучання у багатоповерхівку. Там ракета знесла весь під’їзд. Триває рятувальна операція.

У низці областей запроваджено аварійні відключення.

До слова, триває 1074-й день повномасштабної війни.

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Теги: Київщина війна росія дрон окупанти

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