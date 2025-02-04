Авіаудар по інтернату в Суджі: з’явилась реакція ООН

У школі-інтернаті, по якій вдарили росіяни, перебували цивільні особи, які готувалися до евакуації

Організація об’єднаних націй відреагувала на бомбардування російською авіацією інтернату в Суджі Курської області, внаслідок якого загинули та зазнали поранень цивільні особи. Про це заявив речник генсека ООН Стефан Дюжаррік на брифінгу.

«Ми засуджуємо нещодавній смертельний вибух у школі-інтернаті, де перебували цивільні особи, які готувалися до евакуації, у контрольованому Україною місті Суджа Курської області», – сказав він.

Водночас Дюжаррік наголосив, що ООН також засуджує удари по українських містах. Речник підкреслив, що міжнародне гуманітарне право забороняє атаки проти цивільних осіб та об'єктів.

«Будь-які подібні напади неприйнятні, вони повинні бути негайно припинені», – додав він.

Нагадаємо, у суботу, 1 лютого, росіяни завдали удару по будівлі школи-інтернату в Суджі Курської області. Наразі відомо про чотирьох загиблих.

Під завалами будівлі опинилися 95 людей.

За даними Генштабу ЗСУ, на момент атаки в приміщенні перебували десятки місцевих мешканців, які готувалися до евакуації.

Російська сторона володіла інформацією, що в інтернаті перебувають виключно цивільні – місцеві жителі, серед яких жінки та діти.

Після бомбардування з військової авіації РФ будівлі школі-інтернату в Суджі Росія спробувала звинуватити у власному ударі Україну. Але ЗСУ надали докази чергового російського воєнного злочину: оприлюднено скріншоти із системи «Віраж-планшет» із траєкторією польоту російської керованої авіаційної бомби по Суджі Курської області РФ.